Eni vozniki si lahko oddahnejo, druge čaka nov udarec po žepu: dizel cenejši, bencin rekordno drag

Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra, se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva.

Medtem ko je regulirana cena dizelskega goriva nazadovala z rekordne ravni, na kateri je bila v minulem enotedenskem obdobju, je cena 95-oktanskega bencina malenkost presegla dosedanji rekord. Ta je bil zabeležen ob koncu junija in v začetku julija 2022 z 1,755 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 5. oktobra.

Vlada podaljšala oprostitev plačila dajatev

Vlada tokrat ni posegala v trošarine, je pa v ponedeljek do 15. decembra podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za bencin, dizel in kurilno olje. Za to obdobje, do 15. decembra, je že 17. septembra podaljšala tudi oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje.

Sredi septembra je vlada z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala tudi določbe glede biokomponent.

Slovenija še čaka na odločitev Evropske komisije

Slovenija sicer še čaka na odločitev Evropske komisije glede prošnje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, je pa vlada minuli teden na podlagi nedavno sprejetih zakonskih sprememb močno znižala trošarine na kurilno olje.