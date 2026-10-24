Eno leto po smrti Aca Šutarja: kaj se je zalomilo pri zakonu, ki naj bi izboljšal varnost?

V nedeljo bo minilo leto dni od smrti 48-letnega Aleša Šutarja, ki so ga prijatelji klicali Aco. Njegova smrt po napadu pred novomeškim lokalom je pretresla Slovenijo in sprožila zahteve po odločnejšem ukrepanju države zaradi varnostnih razmer na jugovzhodu države. Vlada se je odzvala hitro. Konec novembra 2025 je začel veljati zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki se ga je prijelo ime Šutarjev zakon. Obljubljal je učinkovitejše ukrepanje proti ponavljajočim se kršitvam, nova policijska pooblastila in večjo varnost. Toda v slabem letu so se pokazale tudi manj pričakovane posledice. Ena od določb je omogočila poseg v denarno socialno pomoč zaradi neplačanih glob, druga je male tatvine iz kaznivih dejanj prekvalificirala v prekrške. Prvi ukrep je začasno ustavilo Ustavno sodišče, drugi pa je sprožil pravne zaplete in napoved spremembe zakonodaje.

Ena najbolj spornih določb je začela učinkovati januarja letos. Finančna uprava je na podlagi Šutarjevega zakona začela izdajati sklepe o izvršbi zoper dolžnike, ki so imeli v zadnjih dveh letih najmanj tri neporavnane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Med 8. in 22. januarjem je bilo izdanih 1674 sklepov o izvršbi, iz tega naslova pa je bilo izterjanih 126.260 evrov. Furs je pojasnil, da so bili sklepi izdani dolžnikom iz vse Slovenije. Ob tem ni vodil podatkov o tem, koliko dolžnikov je dejansko prejemalo denarno socialno pomoč in koliko jim je bilo teh sredstev zarubljenih. Prav tu se je začel največji zaplet. Ukrep, namenjen temu, da bi tudi ponavljajoči se kršitelji poravnali svoje dolgove, je lahko prizadel ljudi, ki so od socialnih prejemkov odvisni za osnovno preživetje. Varuh človekovih pravic je februarja zahteval presojo ustavnosti. Opozoril je na primere starejših, invalidov, enostarševskih družin in družin z otroki, ki so se zaradi izvršb znašli v težkem položaju. Po njegovem opozorilu posledic ne občuti nujno le dolžnik, temveč tudi njegovi družinski člani. Ustavno sodišče je 2. aprila začasno zadržalo izvrševanje osmega člena zakona. To pomeni, da se ta določba do končne odločitve ne sme izvrševati. Sodišče pa s tem še ni dokončno odločilo, ali je ureditev protiustavna. Ukrep, ki je bil predstavljen kot način za doslednejše uveljavljanje pravil, se je tako znašel pod ustavnosodno presojo že v prvih mesecih izvajanja zakona.

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Male tatvine niso bile več kazniva dejanja – zdaj jih želijo vrniti

Drugi velik zaplet je povzročila sprememba pri obravnavi tatvin manjše vrednosti. Šutarjev zakon je določil, da se tatvine in poškodovanja tuje stvari do vrednosti 500 evrov v določenih primerih obravnavajo kot prekrški, ne več kot kazniva dejanja. Sprememba je bila predstavljena kot način za hitrejše in učinkovitejše ukrepanje. Vendar so se kmalu pokazale težave, zlasti pri preiskovanju in mednarodnem sodelovanju. Mehanizmi za pridobivanje podatkov iz tujine so praviloma namenjeni kazenskim postopkom, zato je prehod na prekrškovno obravnavo policiji povzročil dodatne ovire.

Zaplet je dosegel Vrhovno sodišče, ki je junija zahtevalo presojo ustavnosti 12. člena zakona. Opozorilo je na pravno nejasnost, ki jo je povzročila nova ureditev. Septembra je vlada sprejela mnenje, da takšna ureditev ni ustrezna, in napovedala spremembe, s katerimi bi tatvine znova uvrstili med kazniva dejanja. Tako je ena najbolj izpostavljenih sprememb zakona, sprejetega kot hiter odgovor na varnostne težave, že pred prvo obletnico dočakala napoved popravkov.

Protestni shod lanskega oktobra v Novem mestu FOTO: Črt Piksi, Delo

Skoraj 97 odstotkov manj tatvin? Številka ima pomembno ozadje

Podatki o učinkih zakona lahko na prvi pogled ustvarijo vtis velikega izboljšanja. V obdobju od 28. februarja do 31. maja letos se je število evidentiranih kaznivih dejanj majhne tatvine v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 96,8 odstotka. Toda to ne pomeni, da je bilo tatvin dejansko skoraj 97 odstotkov manj. Del dejanj, ki so se prej vodila kot kazniva dejanja, se po novi zakonodaji obravnava kot prekršek.

Policija je v omenjenem obdobju evidentirala 2976 prekrškovnih obravnav tatvin in 655 prekrškov poškodovanja stvari. Če pogledamo samo kazniva dejanja, zato ne dobimo celotne slike. Za pošteno primerjavo je treba upoštevati tudi dejanja, ki so se zaradi spremembe zakona preselila v drugo statistično kategorijo. Velik padec v eni kategoriji tako sam po sebi ni dokaz, da je bilo toliko manj tatvin. Spremenila se je tudi pravna opredelitev dejanj, kar pomembno vpliva na statistiko.

Nova policijska pooblastila: kaj se je spremenilo na terenu?

Šutarjev zakon je policiji omogočil dodatna pooblastila, med drugim vstop v stanovanje brez sodne odredbe, kadar je to nujno za takojšen zaseg strelnega orožja zaradi zaščite ljudi. Na varnostno tveganih območjih lahko policija pod zakonsko določenimi pogoji izvaja tudi tehnični nadzor, zakon pa ji omogoča odstranitev posameznikov iz gostinskih lokalov. Eden prvih odmevnejših primerov uporabe novih pooblastil se je zgodil v silvestrski noči v Brezju pri Novem mestu. Policisti so zaznali streljanje v zrak, moški pa se je z orožjem zatekel v stanovanjski objekt. Policisti so vstopili brez sodne odredbe in pri 38-letniku zasegli dve pištoli ter več nabojev. Moškega, ki se je ob vstopu upiral, so obvladali in mu odvzeli prostost. Policija je v prazničnem času uporabila tudi pooblastilo za odstranitev dveh oseb iz gostinskega lokala.

Poročali smo, da so na Policijski upravi Novo mesto navedli, da so med božičem in novim letom zaznali manj prijav kršitev, povezanih s strelnim orožjem in prepovedano pirotehniko kot v preteklih letih. Na generalni policijski upravi so prve učinke zakona ocenili kot spodbudne, vendar poudarili, da za zanesljive primerjave še ni dovolj podatkov. Prve varnostne akcije so pokazale, da se nova pooblastila uporabljajo tudi za poostren nadzor na terenu. Policisti so v eni od akcij na območju Novega mesta ustavili in pregledali 101 vozilo ter preverili 115 oseb. Izdali so 18 plačilnih nalogov in osem opozoril ter opravili 18 pogovorov s prebivalci. Kljub novim možnostim ukrepanja pa je bilo v prvih mesecih izvajanje nekaterih pooblastil omejeno.

Kaj je država obljubila in kaj priznava danes?

Ob predstavitvi prvih ugotovitev analize februarja je predsednik strokovnega sveta vlade za evalvacijo izvajanja zakona Branko Lobnikar poudaril, da je javna varnost rezultat delovanja celotnega sistema, ne le policije. Pomembni so tudi šolstvo, socialne službe, inšpekcije, finančna disciplina in sodelovanje lokalnih skupnosti. Opozoril je, da je za oceno dolgoročnih učinkov še prezgodaj. Med prvimi ukrepi je izpostavil tudi več sodelovanja med organi, usmeritve za šole ter preverjanje neplačanih obveznosti.

Toda vmes so se pokazale tudi pomanjkljivosti, zaradi katerih so potrebni popravki. Pri malih tatvinah je vlada že napovedala spremembo, pri rubežu socialne pomoči pa bo treba počakati na končno odločitev Ustavnega sodišča. To sta pomembna preizkusa za zakon, ki je bil sprejet pod močnim pritiskom javnosti. Država je želela pokazati, da bo po tragediji ukrepala odločno, vendar mora hkrati zagotoviti, da so ukrepi pravno jasni, sorazmerni in izvedljivi.

Eno leto pozneje: zakon ostaja nedokončana zgodba

Smrt Aleša Šutarja je sprožila zahteve po večji varnosti in hitrejšem ukrepanju države. Šutarjev zakon je prinesel nove pristojnosti in spremenil način obravnave nekaterih kršitev, vendar so se v manj kot letu dni pokazale tudi njegove šibke točke. Rubež socialne pomoči je začasno ustavilo Ustavno sodišče. Sprememba pri malih tatvinah je sprožila zahtevo Vrhovnega sodišča za ustavno presojo, vlada pa je napovedala, da bo ureditev spremenila. Pri ocenjevanju varnostnih učinkov je treba poleg statistike upoštevati tudi spremenjeno evidentiranje dejanj in rezultate drugih ukrepov.

Ob prvi obletnici Šutarjeve smrti ostaja odprto vprašanje, ali (kdaj) bo država s popravki zakona odpravila pravne pomanjkljivosti in izboljšala varnost.