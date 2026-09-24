Eno trto bo dobil bivši minister (FOTO)

»Pri letošnji letini nam je očitno še bog pomagal, saj je grozdje res lepo in zdravo, letina pa obilna. Ni bilo treba kaj dosti škropiti, tukaj se niti suša ni poznala. Malo smo trte resda zalili. Tako da smo zelo zadovoljni z grozdjem in količino. Če je velikokrat v žametni črnini kakšna jagoda še zelena, letos ni tako in je tudi ta lepo dozorela,« je tik pred trgatvijo dejal Andrej Šušterič, skrbnik Cvičkove brajde v Šmarjeti.

Brajdo so na Karlovškovem trgu ob cvičkovi fontani Izvir cvička v Šmarjeti zasadili leta 2022. Za postavitev sta poskrbela Občina Šmarješke Toplice in Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, brajdo pa je v upravljanje prevzelo Društvo vinogradnikov Šmarjeta.

»13 trt je zdaj v brajdi. 11 so jih zasadili pred štirimi leti, dve pa lani«

Že zasaditev 11 trt – gre za izbor sort, ki zagotavljajo popoln cviček – je bila slovesna, saj ima vsaka svojega botra, in prav ti so sadili pred štirimi leti. Za Društvo vinogradnikov Šmarjeta je žametno črnino posadil nekdanji predsednik Janez Kermc, za Društvo vinogradnikov Vinji Vrh-Bela Cerkev predsednik Jože Košak, za podjetje Plastoform Šmarjeta Ladislav Prešeren, za Dvorec Gregorčič gostinec Robi Gregorčič, za Občino Šmarješke Toplice podžupan Franc Anderlič, za Društvo podeželskih žensk Šmarjeta predsednica Alenka Avsec, župan Marjan Hribar je posadil svojo modro frankinjo, za Franca Gregorčiča je modro frankinjo posadil Izidor Cvelbar. Za Turistično društvo Šmarješke Toplice je kraljevino posadila Martina Hribar, za Zavod za turizem, kulturo in šport je laški rizling posadila direktorica Darinka Bobnar, laški rizling je posadil tudi predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Sandi Durič. Ko so bile trte v zemlji, je Cvičkovo brajdo blagoslovil takratni župnik Andrej Golčnik. Lani so brajdo na trgu sredi Šmarjete še povečali: žametno črnino je zasadila domačinka, 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar, kraljevino pa župnik Alfonz Žibert. Prav ti dve trti sta bili letos, ko je bilo tako sušno poletje, deležni še večje pozornosti in kakšnega litra vode več.

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar in skrbnik brajde Andrej Šušterič

Pred trgatvijo

Pecljali so na star način, z ročnim pecljalnikom.

Iz lanskega pridelka so v Šmarjeti pripravili posebno polnjenje v pollitrske steklenice, ki jih krasi posebno lična etiketa. To je oblikovala Katarina Karlovšek, vnukinja Jožeta Karlovška, slavnega rojaka, raziskovalca ornamentike, gradbinca, etnografa in slikarja, po katerem nosi ime trg sredi Šmarjete. Letos bodo, kot je dejal predsednik šmarješkega društva vinogradnikov Sandi Durič, vino iz brajde polnili v prav takšne stekleničke.

Čeprav se zdi, da je prostor, namenjen brajdi, zapolnjen, ni tako. Kot je na trgatvi povedal župan Marjan Hribar, bo svojo trto dobil tudi nekdanji gospodarski minister Matjaž Han. V času njegovega ministrovanja je bila namreč občina uspešna na kar dveh razpisih, in tudi zaradi tega je trg sredi Šmarjete urejen. Takrat je malo v šali, malo zares padla pobuda, da bo boter ene trte tudi Han, trto pa da bo dobil, ko ne bo več minister. Zdaj je torej napočil čas.