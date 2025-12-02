Stekla velika iskalna akcija: kam je v soboto izginil 24-letni Jaka? (FOTO)

Enota reševalnih psov Slovenije iz Žalca je na družbenem omrežju Facebook objavila, da so v jutranjih urah zadnjega novembrskega dne prejeli poziv za iskanje pogrešane osebe na območju Brnice pri Žalcu. Vodniki reševalnih psov SIP 3 so se na poziv odzvali takoj. Po prihodu na lokacijo so postavili bazo, nato pa so se razdelili v več skupin in začeli temeljito preiskovati širše območje, kjer bi se pogrešana oseba lahko nahajala. Kljub intenzivnemu delu, ki je potekalo 30. novembra, ekipe osebe niso našle. V enoti so zapisali, da ostajajo v stalni pripravljenosti in se bodo takoj znova odpravili na teren, ko bodo prejeli nove informacije.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Samo namig, preiščite Savinjo okrog mostu, ne vem, zakaj, ampak občutek me vodi, da je nekje tam.«, »Jaka upam, da si dobro kjerkoli si vsak dan molim zate za vse tvoje, da se čim prej vrneš domov.«, »Sočustvujem z družino in upam, da se vse dobro izteče.«, »In kaj so gasilci in policija iskali pri kolesarskem mostu pri Špici v nedeljo - pogrešanega?«, »Upam, da se srečno končna.«

Kot smo 30. novembra poročali, svojci pogrešajo 24-letnega Jaka Muhedinoviča iz Kasaz, ki so ga nazadnje videli v noči na soboto na Ljubljanski ulici v Celju. Na celjski policijski upravi smo preverili, ali je iskanje do danes morda obrodilo sadove. »Pogrešanega še nismo našli. Iskalno akcijo nadaljujemo tudi danes,« nam je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.