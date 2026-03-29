Epidemija je spremenila pogled na marsikaj, tudi na gozd

Da gozd še zdaleč ni samo ekonomija, torej izkoriščanje lesa, ampak ima številne druge funkcije, ki so pomemben temelj za razvoj gospodarstva, podeželja in kakovosti življenja, so opozorili na okrogli mizi Gozd in ekonomija: spoštovanje in sodelovanje ustvarjata največjo dodano vrednost, ki jo je Zavod za gozdove organiziral ob mednarodnem dnevu gozdov. Razpravljavci so predstavili številna znana in tudi manj znana dejstva, kot to, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata država v Evropi in da je skorajda vsak četrti Slovenec lastnik gozda, ta naša naravna danost pa je poleg gasilstva eden največjih simbolov slovenstva. Pohvalimo se lahko z največjim strnjenim gozdnim kompleksom v tem delu Evrope, v katerem živijo vse tri velike zveri: medved, volk in ris. Imamo pa tudi za 500 nogometnih igrišč pragozdov, zaradi česar je Kočevska zibelka naravovarstva na Slovenskem oziroma celo na svetu, saj je bil gozd pri nas zavarovan že leta 1892, kar je samo dobrih 20 let potem, ko je bil ustanovljen prvi narodni park na svetu, ameriški Yellowstone.

Gozdovi pri nas pokrivajo skoraj 60 odstotkov površine Slovenije in predstavljajo eno naših največjih bogastev, ki povrhu še obnavlja. A tega ne bi imeli, če ne bi imeli strokovne javne gozdarske službe, ki ne izda le 70.000–100.000 odločb letno, ampak zagotavlja strokovno delo v gozdu, sodeluje z lastniki in drugo javnostjo ter zagotavlja dolgoročno ohranjanje te naše naravne dediščine, ki je skupno dobro. »Ekonomija gozda pomeni ne le sečnje, ampak celovito, načrtno gospodarjenje, ki vključuje nego gozdov, varovanje narave in usklajevanje različnih interesov. Gozdovi lahko dolgoročno prinašajo koristi le, če vsi deležniki med seboj sodelujemo in se spoštujemo,« je poudaril Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove.

Gozdove moramo upravljati odgovorno, jih ohranjati zdrave in hkrati pametno izkoriščati njihov potencial, je izpostavil Gregor Meterc, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je v zadnjih štirih letih za gozd in z njim povezane namene namenilo rekordno visoka sredstva v višini 125 milijonov, v to pa niso všteta sredstva, ki so namenjena delovanju javne gozdarske službe. Gozd, ki je pomemben zaradi rekreacije in oddiha, je še vedno izjemno pomemben zaradi lesa; na leto ga posekamo od štiri do pet milijonov kubičnih metrov, je dejala dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije. Les je pomemben dohodek za lastnike gozdov, je začetek gozdno-lesne verige, ki zagotavlja številna delovna mesta. »Pomembno pa je, da znamo ovrednotiti tudi vse ostale funkcije, ne samo les. In to je izziv tudi v prihodnosti, se pravi, kako postaviti vrednost in družbi predstaviti, kaj vse gozd ponuja in kakšne so vrednosti tega,« je dejala Krajnčeva.

Dominik S. Černjak, predsednik Turistične zveze Slovenije, je poudaril, da je gozd za slovensko turistično strategijo ena naših največjih konkurenčnih prednosti, je »naravni kapital, ki ga ima naša država«. Gozd za ljudi že nekaj časa ni prostor za rekreacijo, ampak se je po epidemiji spremenil v skrb za osebno zdravje in doživetja. Slovenija s svojimi naravnimi danostmi – »imamo petzvezdično naravo in petzvezdične ljudi«, je dejal Černak – spada med najbolj perspektivne države, ne samo v Evropi, ampak na svetu. »A za začetek je seveda dobro, da to razumemo najprej mi, ki tukaj živimo,« je razložil Černjak, prepričan, da bomo postali prva zdravilna destinacija na svetu: »Mi imamo dejansko butično deželo.«