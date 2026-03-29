POMEMBNE DREVESNE POVRŠINE

Epidemija je spremenila pogled na marsikaj, tudi na gozd

Imamo tretjo najbolj gozdnato državo v Evropi in celo edinstveni pragozd.
Lastniki premišljeno sekajo in s tem še kako pomagajo pri ohranjanju narave. FOTO: Blaž Samec
Lastniki premišljeno sekajo in s tem še kako pomagajo pri ohranjanju narave. FOTO: Blaž Samec
Simona Fajfar
 29. 3. 2026 | 07:20
Da gozd še zdaleč ni samo ekonomija, torej izkoriščanje lesa, ampak ima številne druge funkcije, ki so pomemben temelj za razvoj gospodarstva, podeželja in kakovosti življenja, so opozorili na okrogli mizi Gozd in ekonomija: spoštovanje in sodelovanje ustvarjata največjo dodano vrednost, ki jo je Zavod za gozdove organiziral ob mednarodnem dnevu gozdov. Razpravljavci so predstavili številna znana in tudi manj znana dejstva, kot to, da je Slovenija tretja najbolj gozdnata država v Evropi in da je skorajda vsak četrti Slovenec lastnik gozda, ta naša naravna danost pa je poleg gasilstva eden največjih simbolov slovenstva. Pohvalimo se lahko z največjim strnjenim gozdnim kompleksom v tem delu Evrope, v katerem živijo vse tri velike zveri: medved, volk in ris. Imamo pa tudi za 500 nogometnih igrišč pragozdov, zaradi česar je Kočevska zibelka naravovarstva na Slovenskem oziroma celo na svetu, saj je bil gozd pri nas zavarovan že leta 1892, kar je samo dobrih 20 let potem, ko je bil ustanovljen prvi narodni park na svetu, ameriški Yellowstone.

Mi imamo dejansko butično deželo.

Gozdovi pri nas pokrivajo skoraj 60 odstotkov površine Slovenije in predstavljajo eno naših največjih bogastev, ki povrhu še obnavlja. A tega ne bi imeli, če ne bi imeli strokovne javne gozdarske službe, ki ne izda le 70.000–100.000 odločb letno, ampak zagotavlja strokovno delo v gozdu, sodeluje z lastniki in drugo javnostjo ter zagotavlja dolgoročno ohranjanje te naše naravne dediščine, ki je skupno dobro. »Ekonomija gozda pomeni ne le sečnje, ampak celovito, načrtno gospodarjenje, ki vključuje nego gozdov, varovanje narave in usklajevanje različnih interesov. Gozdovi lahko dolgoročno prinašajo koristi le, če vsi deležniki med seboj sodelujemo in se spoštujemo,« je poudaril Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove.

Pohvalimo se lahko z največjim strnjenim gozdnim kompleksom v tem delu Evrope.

Gozdove moramo upravljati odgovorno, jih ohranjati zdrave in hkrati pametno izkoriščati njihov potencial, je izpostavil Gregor Meterc, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je v zadnjih štirih letih za gozd in z njim povezane namene namenilo rekordno visoka sredstva v višini 125 milijonov, v to pa niso všteta sredstva, ki so namenjena delovanju javne gozdarske službe. Gozd, ki je pomemben zaradi rekreacije in oddiha, je še vedno izjemno pomemben zaradi lesa; na leto ga posekamo od štiri do pet milijonov kubičnih metrov, je dejala dr. Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije. Les je pomemben dohodek za lastnike gozdov, je začetek gozdno-lesne verige, ki zagotavlja številna delovna mesta. »Pomembno pa je, da znamo ovrednotiti tudi vse ostale funkcije, ne samo les. In to je izziv tudi v prihodnosti, se pravi, kako postaviti vrednost in družbi predstaviti, kaj vse gozd ponuja in kakšne so vrednosti tega,« je dejala Krajnčeva.

Dominik S. Černjak, predsednik Turistične zveze Slovenije, je poudaril, da je gozd za slovensko turistično strategijo ena naših največjih konkurenčnih prednosti, je »naravni kapital, ki ga ima naša država«. Gozd za ljudi že nekaj časa ni prostor za rekreacijo, ampak se je po epidemiji spremenil v skrb za osebno zdravje in doživetja. Slovenija s svojimi naravnimi danostmi – »imamo petzvezdično naravo in petzvezdične ljudi«, je dejal Černak – spada med najbolj perspektivne države, ne samo v Evropi, ampak na svetu. »A za začetek je seveda dobro, da to razumemo najprej mi, ki tukaj živimo,« je razložil Černjak, prepričan, da bomo postali prva zdravilna destinacija na svetu: »Mi imamo dejansko butično deželo.«

Na okrogli mizi so poudarili večplastni pomen gozdov. FOTO: Zavod za gozdove
Na okrogli mizi so poudarili večplastni pomen gozdov. FOTO: Zavod za gozdove

Več iz teme

gozdgozdoviSlovenijalesnaravaZavod za gozdove
ZADNJE NOVICE
08:00
Razno
PLANICA 2026

Kdo je tirolski Bambi, ki skače v hrbet Domnu Prevcu?

Pred dobrima dvema letoma je Stephan Embacher z moštvom v Lahtiju prvič stal na stopničkah za zmagovalce svetovnega pokala.
Nejc Grilc29. 3. 2026 | 08:00
08:00
Novice  |  Nedeljske novice
PITNA VODA

Pod zeleno fasado strupene stvari

Ob letošnjem svetovnem dnevu voda je minister za naravne vire in prostor spomnil, da je Slovenija država voda, vodni sistem pa je ena naših največjih prednosti. Kljub temu je še vedno skoraj 100.000 prebivalcev prikrajšanih za ustrezno pitno vodo.
Lovro Kastelic29. 3. 2026 | 08:00
07:55
Novice  |  Slovenija
URA

Prešli smo na poletni čas, NIJZ svetuje: »Preživite čim več časa na dnevni svetlobi«

S premikom urinih kazalcev z druge na tretjo uro smo prešli na poletni čas in se poslovili od zimskega obdobja. Premik na poletni čas nam je prinesel uro manj spanja, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje.
29. 3. 2026 | 07:55
07:51
Lifestyle  |  Astro
SOOČIMO SE S SEBOJ

Trpljenje sproži notranjo rast

Kriza, bolezen ali notranji zlom lahko človeka odprejo za spremembo.
29. 3. 2026 | 07:51
07:35
Lifestyle  |  Stil
TERAPEVSTKI PES

»Thor dela čudeže.« Zgodba terapevtskega para, ki že desetletje spreminja življenja

Čokoladni labradorec Thor že deset let prinaša veselje otrokom, starejšim in ranljivim – skupaj z vodnico Dušanko kot predan terapevtski par.
Klavdija Miko29. 3. 2026 | 07:35
07:20
Novice  |  Slovenija
POMEMBNE DREVESNE POVRŠINE

Epidemija je spremenila pogled na marsikaj, tudi na gozd

Imamo tretjo najbolj gozdnato državo v Evropi in celo edinstveni pragozd.
Simona Fajfar29. 3. 2026 | 07:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
