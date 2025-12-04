  • Delo d.o.o.
RAZKAZOVANJE ZA DENAR

Slovenka Erika z OnlyFansom do novega stanovanja v Kopru: »Če sem lepa, zakaj ne bi tega izkoristila?« (FOTO in VIDEO)

Bivša tekmovalka MasterChefa za Slovenske novice iskreno spregovorila o spletni pornografski platformi OnlyFansu, nakupu stanovanja in realnosti mladih, ki si nepremičnin ne morejo privoščiti.
Erika Črnigoj. FOTO: Facebook

Erika Črnigoj. FOTO: Facebook

To je Lucija, ki ji 5 BMW-jev ni dovolj. FOTO: Youtube  

To je Lucija, ki ji 5 BMW-jev ni dovolj. FOTO: Youtube  

Erika Črnigoj. FOTO: Facebook

Erika Črnigoj. FOTO: Facebook

Erika Črnigoj. FOTO: Facebook
To je Lucija, ki ji 5 BMW-jev ni dovolj. FOTO: Youtube  
Erika Črnigoj. FOTO: Facebook
Kaja Grozina
 4. 12. 2025 | 17:25
5:45
A+A-

Bivša tekmovalka MasterChefa Erika Črnigoj je brez dlake na jeziku povedala, da si je račun na platformi za plačljivo razkazovanje teles OnlyFans odprla zato, da bi si lahko privoščila stanovanje v Kopru. Njena zgodba, prvič je spregovorila v podkastu Lahko to ostane med nama?, ni le provokativna, gre za iskren vpogled v realnost mladih, ki se borijo za finančno stabilnost v državi, kjer stanovanja postajajo nedosegljiv luksuz. Čeprav so mnogi mislili, da je njena izjava pretirana, je resnica precej bolj preprosta: OnlyFans je odprla pred komaj petimi meseci. Svojega stanovanja še nima, a kot pravi sama, je na zelo dobri poti. Pred tem je tri leta delala kot slaščičarka: »Po treh letih sem imela še vedno prazen bančni račun. Najemnina, avto, življenje ... Na koncu meseca ni ostalo nič.« Odločitev, da izkusi nekaj popolnoma novega, je bila zanjo pragmatična: »Boljšo pot sem videla na OnlyFansu kot v tem, da bi še vedno delala v slaščičarstvu in komaj preživela.«

Čeprav se e-razkazuje, mladim ne želi dajati napačnega vtisa

»Vsi se zavedamo, da je danes težko karkoli privarčevati, sploh če si v najemu. To ne pomeni, da bi morali vsi izbrati enako. Vsak ve zase, kaj mu ustreza in kaj zmore.« Čeprav mnogi verjamejo, da je uspeh na platformah, kot je OnlyFans, skoraj samoumeven, ona sama opozarja, da to ne drži. »Uspeh je odvisen od izgleda, prepoznavnosti, promocije, predvsem pa od tega, koliko si pripravljen iti preko svojih meja.« Mnogi so ji očitali, da bi morala, kot »vsi ostali«, do svojega stanovanja priti z dolgoročnim delom, varčevanjem in kreditom. »Ljudje, ki imajo takšno mnenje, se verjetno ne zavedajo cen stanovanj, kako slabe so plače in kakšni so življenjski pogoji. Življenjski stroški so tako visoki, da ti konec meseca ne ostane nič,« pravi. Njeno življenje je danes zelo sproščeno in svobodno. »Zbudim se, pojem zajtrk in grem v fitnes ali na sprehod. Vmes posnamem kaj za družbena omrežja, popoldan pa sem na platformi in si dopisujem z naročniki.« Čas si vzame tudi za prijatelje in družino, razmišlja pa celo o tem, da bi začela trenirati tek. Kljub OnlyFansu pa ne izključuje tudi vrnitve v gostinstvo. 

Erika Črnigoj. FOTO: Facebook
Erika Črnigoj. FOTO: Facebook

Ker je "pozabil" cesarju plačati, kar je cesarjevega, dobil račun za 17 jurjev

Razvpiti Onlyfans je platforma za spletno pornografijo, katere vsebine niso javne, ampak je zanje treba plačati mesečno naročnino. Ima več kot štiri milijone ustvarjalcev, ki objavljajo svoje fotografije in videoposnetke, in več kot tristo milijonov oboževalcev, ki plačujejo mesečni dostop. V slovenskih medijih se pogosto pojavlja tudi zaradi davčnih utaj. Letos januarja smo mediji tako poročali, da so od nekaj sto Slovenk in Slovencev, ki služijo prek platforme, dejavnost in prihodke Finančni upravi Republike Slovenije priglasili zgolj trije. Furs je takrat opozoril, da je za primere, ko zavezanci svojih obveznosti v zvezi z registracijo dejavnosti ne bodo uredili pred začetkom nadzora in bo ugotovljeno delo na črno, v zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določena globa za prekršek v višini od tisoč do 26.000 evrov. Hkrati bo izveden odvzem protipravne premoženjske koristi, ki je bila ustvarjena z delom na črno. V medijih je odmevala zgodba Davida, ki je leta 2023 imel prihodke iz OnlyFans v višini 14.000 evrov. Maja 2025 mu FURS izda odločbo o prekršku, delo na črno. Rok za pritožbo je zamujen. Septembra 2025 je v izvršbi naveden znesek 17.500 evrov (odvzem bruto prihodka preko OnlyFans, plus 3.000 evrov kazni, plus 300 evrov sodne takse).

Hude dileme mlade Lucije: ima že pet BMW-jev, bi si kupila še šestega?

Zanimiv je primer mlade Slovenke Lucije, stare komaj dvajset let, z umetniškim imenom Astra. Je ustvarjalka vsebin na platformi za odrasle OnlyFans. Lucija je razkrila, da z mamo, ko je izvedela, kaj počne, na začetku nista spregovorili nekaj dni. A zdaj je situacija drugačna. Lucija zasluži tudi 2000 evrov na dan, se pohvali in ponosno doda: »poznam dekleta, ki so v enem letu zaslužila 83 milijonov«. Denar bolj hrani, je povedala, edino pri nakupih avtomobilov se ne drži nazaj. »Razmišljala sem, da bi denar naložila v zlato in nepremičnino. Zdaj sem kupila petega bmw-ja, imam pa željo kupiti še drift dirkalnik,« razloži zvezda platforme za odrasle. Prizna, da rada vozi hitro, da je številka na števcu pokazala tudi že 320 kilometrov na uro.

To je Lucija, ki ji 5 BMW-jev ni dovolj. FOTO: Youtube  
To je Lucija, ki ji 5 BMW-jev ni dovolj. FOTO: Youtube  

Omrežje se je več kot očitno dobro prijelo v Sloveniji, med tistimi, ki ne skrivajo, da služijo z objavo vročih posnetkov, sta vplivnica Ana Pusovnik in nekdanja manekenka in slovenska zvezda balkanskih resničnostnih šovov Denise Dame, svoj račun na platformi je letos odprla tudi srbska zvezdnica Jelena Karleuša, z njim pa že dlje lepe denarce služi tudi hrvaška vplivnica Nika Ilčić. Rekorderka oziroma rekorder v Sloveniji je z Onlyfans zaslužil(a) več kot milijon evrov, je potrdil Furs, a javno ni znano, za koga gre.

