Poročali smo že o velikih zapletih na nacionalki glede usode oddaje Tarča.

RTV je ob tem sporočila, da ima ta oddaja pomembno vlogo v slovenskem medijskem prostoru. So pa vseeno dodali, da »odločno obsojamo javna politična obračunavanja, v katerih se oddajo Tarča uporablja kot orodje v političnih debatah. RTV Slovenija je javni medijski servis, ki deluje na načelih neodvisnosti, strokovnosti in odgovornosti, zato niso sprejemljivi poskusi političnega vmešavanja v programsko delovanje zavoda. Odločitve o programskih konceptih se sprejemajo izključno na podlagi strokovnih meril in interesov gledalk in gledalcev.«

No, danes oddaje ne bo, saj je voditeljica Erika Žnidaršič, kot je sam navedla, zbolela. Namesto Tarče bo tako predvajana oddaja Omizje z Elen Batista Štader. Tema pa femicid in preprečevanje nasilja nad ženskami.

To pa je zmotilo poslanca SDS Zvoneta Černača, ki je na omrežju X tako zapisal: »Zanimivo. Ko Svobodnjaki niso bili na oblasti in je, prosto po Golobu vladal fašizem, ne desničarska politika, Covid pa je razsajal na polno, ni nikoli zbolela.«