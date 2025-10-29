Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Po tragični smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja so se oglasile tudi zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade in premierja Roberta Goloba.

V stranki Zaupanje Karla Erjavca menijo, da bi moral premier odstopiti, saj je »izgubil človeški in moralni kapital«. Očitali so mu »ignoranco do pereče problematike romskega nasilja« in ga pozvali, naj razmisli, »ali je kot predsednik vlade še vedno tista moralna avtoriteta, ki so mu volivci zaupali vodenje države«. Po njihovem mnenju številni nasilni dogodki kažejo, da temu ni več tako, zato zahtevajo njegov odstop in predčasne volitve.

Slovenska nacionalna stranka (SNS) pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega je pripravila paket sedmih varnostnih ukrepov. Med njimi so predlog za začasno razglasitev izrednih razmer na jugovzhodu države, hišne preiskave in inšpekcijske nadzore zaradi nelegalnih gradenj ter odvzem socialnih prejemkov tistim, ki ne delajo ali svojih otrok ne pošiljajo v šolo. Prav tako bi prepovedali snemanje uradnih oseb med opravljanjem postopkov, vsi ukrepi pa bi imeli oznako »tajno« ali »strogo tajno«.

Množice na Glavnem trgu v Novem mestu spremljajo izredno sejo. FOTO: S. B.

»Tudi drugi, ki so bili na oblasti, niso naredili ničesar«

Tudi stranka Resni.ca je izrazila podporo prebivalcem Novega mesta in se udeležila shoda, o katerem smo obsežno poročali. V sporočilu so zapisali, da »navidezni odstopi pri trenutni vladi niso rešitev, temveč dajejo le lažni pridih skesanosti«. Dodali so, da tudi drugi politični akterji, ki so bili na oblasti, »niso naredili ničesar za ureditev razmer in namerno ignorirajo naše predloge«.

Odzivi so sledili sobotnemu napadu, v katerem je umrl 48-letnik, domnevni napadalec iz romske skupnosti pa je bil pridržan in mu je sodišče odredilo pripor. Tragični dogodek je sprožil politični pretres, odstopila sta notranji minister Boštjan Poklukar in pravosodna ministrica Andreja Katič, premier Golob pa je napovedal radikalne varnostne ukrepe, ki jih je vlada predstavila na izredni seji v Novem mestu.