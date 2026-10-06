ESČP v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru druge pritožnice, hrvaške ribičke, pa je sodišče presodilo, da ji pravica do poštenega sojenja ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu.

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