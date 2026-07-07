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VELIKI BRAT ALI POMOČNIK ZA VARNO VOŽNJO?

EU z današnjim dnem uvaja obvezne kamere v avtih, bodo vohunili za nami?

Vsi novi avtomobili v Sloveniji bodo morali imeti vgrajene kamere, ki bodo spremljale voznika in beležile, kako vozi in kam gleda.
Fotografija je simbolična FOTO: Delo Ui
Fotografija je simbolična FOTO: Delo Ui
E. N.
 7. 7. 2026 | 17:15
5:12
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Z današnjim dnem je Evropska unija za vse nove registracije vozil – vključno z osebnimi avtomobili, kombiji, tovornjaki in avtobusi – predpisala obvezno vgradnjo naprednih sistemov za opozarjanje na voznikovo nepozornost, poimenovanih ADDW (Advanced Driver Distraction Warning). Gre za del posodobljene evropske uredbe o splošni varnosti vozil (GSR2), katere cilj je zmanjšati število prometnih nesreč, ki jih povzroči nepozornost.

Cilj je preprečevanje nesreč zaradi nepozornosti voznika

Nepozornost voznikov je problem, ki ima na naših cestah že dolgo brado. Pogled na telefon, brskanje po menijih, iskanje glasbe ali celo ukvarjanje s kričečimi otroki na zadnjih sedežih – vse to odvrača pozornost od ceste. Varnostne organizacije že leta opozarjajo na nepozornost, uporaba pametnega telefona pa ostaja ena najnevarnejših navad za volanom. Sistem deluje tako, da v notranjosti vozila s kamero spremlja gibanje oči, položaj glave in smer pogleda voznika. Tako zazna nepozornost ali zaspanost ter prepreči nesrečo, do katere bi lahko prišlo. Sistem mora glede na predpise zaznati, če se voznikov pogled pri hitrostih nad 50 km/h več kot 3,5 sekunde zadržuje v »območjih nepozornosti«. Torej če bo voznik odmaknil pogled s ceste v mobilni telefon ali začel brskati po zaslonu infotainment sistema v vozilu, se bo sprožil alarm. 

Za nove tipe vozil je sistem obvezen že od julija 2024, rok 7. julij 2026 pa velja za vsa nova prodana vozila, s čimer bodo avtomobilski sistemi z vgrajenimi kamerami postali standard na evropskih cestah. V skladu s predpisi se morajo podatki obdelovati znotraj zaprtega sistema vozila, ne smejo se shranjevati ali posredovati tretjim osebam, po obdelavi pa morajo biti takoj izbrisani.

Testno kitajsko vozilo: frustrirajoča izkušnja

Belgijski avtomobilski portal Gocar je tovrstni sistem preizkusil v vozilu Xpeng P7+ in ugotovitve niso bile ravno laskave. Težava ni bila v tem, da sistem ne bi deloval. Deloval je namreč predobro in hitro postal vsiljiv. »Pogled vstran na pokrajino? Opozorilo. Iskanje pesmi na zaslonu informacijsko-zabavnega sistema? Opozorilo. Kratek obrat k otrokom na zadnjih sedežih? Opozorilo«, poročajo o svojih izkušnjah. Na dolgih avtocestnih odsekih, kjer je pokrajina enolična in vozniki naravno premikajo pogled naokoli, sistem tako postane zelo utrujajoč. Pri Gocar.be so izkušnjo opisali kot frustrirajočo – ponavljajoči se piski so postali velika nadloga, ne pa varnostni poseg. Hudiča tudi niso mogli izklopiti. Nekateri avtomobili sicer vozniku pustijo ročni izklop snemanja, a kaj, ko ta nastavitev praviloma ni trajna. Pri Gocar so opazili, da je bilo v testiranem Xpengu sistem sicer mogoče deaktivirati, vendar se je znova aktiviral sam, ko je zaznal »problematično« vedenje pogleda. A samodejna ponovna aktivacija ni Xpengova muha, ampak izhaja iz uredbe EU – ta določa, da se mora sistem samodejno aktivirati ob vsakem zagonu vozila oz. da ročni izklop ne sme biti trajen. Torej: tudi ko bomo sistem izklopili, se bo vrnil sam od sebe. 

Komentatorji na nogah: »Prihaja Veliki Brat!«

Vprašljiv je tudi poseg v zasebnost. Ves čas boste namreč na očeh kamere, vsi sodobni avtomobilski sistemi pa so povezani v internet. Če bo šlo kaj narobe, lahko sledi katastrofa. Navkljub na papirju vključenim varovalkam pa komentatorji nad novostjo iz Bruslja niso navdušeni. »Veliki Brat prihaja hitreje kot si mislimo! Zbudite se!«, je ob novici zapisal eden od komentatorjev na facebooku. Drugi ga pomirja: »Najprej preberi, potem govori. Podatki se uporabijo za sprožitev zvočnega opozorila, po zakonu nikoli ne zapustijo vozila in se po uporabi izbrišejo.« Tretji pa je skeptičen: »Kot strokovnjak za kibernetsko varnost se bojim, da ne bo prav dolgo tako, da podatki ne bodo zapustili vozila«. Četrti komentator pa je skeptičen, ker se bo poslej bal imeti spolne odnose v avtu.

Kako so problem rešili vozniki tesel? Košček selotejpa in ...

Eno od prvih vozil na slovenskem trgu s to novostjo je že leta tesla model 3. Ta ima vgrajeno kamero, ki neprestano spremlja voznika in ga opozarja, če zazna nepazljivost. Zadeva gre celo tako daleč, da ob ponovljenih kršitvah sistem v vozilu za nekaj časa kaznuje voznika, na primer tako, da dva tedna ne more uporabljati sistema za avtonomno vožnjo, ki je vgrajen v teslina vozila. K sreči vozniki tesel poročajo o enostavni rešitvi tega problema - košček lepilnega traku čez objektiv kamere – in sistem ne vidi ničesar več.

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