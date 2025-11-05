  • Delo d.o.o.
KRIMINAL

Eugenija Carl javno sprašuje župana Novega mesta, zakaj je spolni odnos z romsko deklico folklora

Zakaj je spolni odnos z neromsko dvanajstletnico kriminal, z romsko pa folklora, sprašuje novinarka.
Eugenija Carl FOTO: Facebook
Eugenija Carl FOTO: Facebook
S. N.
 5. 11. 2025 | 16:53
4:41
A+A-

Skupina nasilnežev je konec oktobra napadla 48-letnega Aleša Šutarja, ki je pod težo udarcev obležal in kasneje v bolnišnici umrl. Po tragičnem dogodku v Novem mestu, ki je pretresel Slovenijo in odnesel glavi dveh ministrov, se dogajanje ne umirja.

Aleševa smrt je sodu izbila dno, prebivalci Novega mesta in okolice ter drugih krajev na jugovzhodu Slovenije namreč že dlje opozarjajo na romsko problematiko, a jih vladajoči doslej niso slišali.

Dan po tem, ko so policisti na več naslovih v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu izvedli hišne preiskave in pridržali dve osebi, so danes zaposleni na novomeškem tožilstvu danes zjutraj prejeli anonimno obvestilo, da je v tamkajšnjih prostorih nastavljena bomba.

Zaradi povečane napetosti med romskim in neromskim prebivalstvom so predvsem belokranjski Romi izrazili skrb, da ne bi bili njihovi otroci v šoli v prihodnjih dneh tarča maščevanja in nestrpnosti. Tako je bilo v dolenjskih osnovnih šolah prvi dan po krompirjevih počitnicah v ponedeljek prisotnih manj romskih otrok kot običajno. 

V luči skrbi za otroke se je na dogajanje v Novem mestu odzvala tudi novinarka Eugenija Carl. Na družbenem omrežju Facebook je javno vprašala župana Novega mesta Gregorja Macedonija, kdo bo zaščitil otroke. Dogaja se namreč nezaslišano, pred katerim si politika zatiska oči, in sicer so že v osnovni šoli nekatere romske deklice noseče.

»Novomeški župan Gregor Macedoni: 'Na naši osnovni šoli imamo noseči učenki v petem in šestem razredu.' Kdo bo zaščitil otroke? Kdo sploh lahko izkorenini te barbarske običaje? Zakaj je spolni odnos z neromsko dvanajstletnico kriminal, z romsko pa folklora? Zakaj posiljevalci niso v zaporu? Res je DOVOLJ!«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. 

»Župani si hočejo 'umiti roke', sedaj jim prav pride pripadnost SDS, ki ne zna drugega kot rušiti vlado! Res žalostno, da strašno tragično stanje izkoriščajo za rušenje vlade, čeprav vse vlade, posebno JJ, niso popolnoma nič naredili za reševanje romske problematike!«

»Točno to! Kaj je nastalo iz tega: Na področju reševanja romske problematike je bila ustanovljena skupina za medresorsko reševanje problematike, vlada Janeza Janše je ustanovila tudi štiri podskupine. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je član skupnega aktiva, kot tudi podskupine na področju vzgoje in izobraževanja, svoje predstavnike pa ima Mestna občina Novo mesto tudi v podskupinah na področju socialnih prejemkov in delovnih zadev ter prostorskega reševanja problematike. Četrta skupina deluje na področju pravosodja. Vir: poročilo župana NM Macedonija leta 2020! Le kdo je bil takrat na oblasti? Se še spomnite? In zgodilo se ni nič. Vida Čadonič Špelič je bila dolga leta direktorica MUMONM, njen sedaj glasni kolega Rončevič je bil član MS, da o županu Macedoniju ne govorimo. In sedaj vsi krivijo državo, ne sebe. Mislim, da bi moral župan nemudoma odstopiti, z njim pa tudi sosednji župani in županje. Ker kot lokalna skupnost niso storili prav nič! Nič od nič! So pa prejemali državni denar in ga veselo trošili v druge namene. Odstop!«

»Kaj delajo šolske svetovalne delavke? Kaj dela center za socialno delo? Če bi bila noseča ne romska deklica, bi pa takoj zagnali vik in krik in ukrepale bi vse institucije. O pravni državi pa sploh ne bi, ker je ni.«

»To se zagotovo dogaja že desetletja. Pa menda ni temu kriva ta vlada? Kaj takega lahko izjavi le neumnež.«

»No, pa ko že govorimo o posiljevalcih. Prav danes v jutranjem programu RTV smo slišali, da so posiljevalca iz Maroka na enem od naših sodišč cak-cak obsodili na 7 let zapora. Naše klene fante kvečjemu krcnejo po prstih, ker so imeli pač težko otroštvo (v Maroku pa, kot vsi vemo, težkih otroštev ni). Nimamo mi problemov samo z Romi, predvsem jih imamo sami s seboj.«

»Ni problem ta vlada ali prejšnja vlada na oblasti morajo biti ljudje z jajci, kaj tu se ne razume? V zakon člene spremeniti in to takoj nesposobne ljudi pa odstraniti iz oblasti.«

