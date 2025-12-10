V torek je potekalo novo žrebanje igre Eurojackpot, ki tokrat ni prineslo glavnega dobitka, je pa navdušilo številne slovenske igralce.

V Sloveniji je bilo skupaj 5.516 dobitkov v različnih kategorijah.

Slovenija je bila med najbolj uspešnimi državami tega kroga žrebanja, saj je bil pri nas vplačan dobitek 5+1 v vrednosti 594.886,60 evra.

Izžrebane številke 9. 12. 2025. FOTO: Loterija Slovenija

Loterija Slovenije je potrdila, da je bil dobitek vplačan v Mariboru, kjer si je srečnež z eno samo kombinacijo zagotovil skoraj 600 tisoč evrov, kar predstavlja enega največjih zadetkov v zadnjih mesecih. V tem krogu so bile izžrebane številke 2, 30, 32, 33 in 37, dodatni številki pa 2 in 9. Ker Jackpota ni bilo, se sklad za naslednje žrebanje povečuje in zdaj znaša že 17 milijonov evrov.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.

Novoletni Loto razprodan po osmih dneh

Loterija Slovenije tudi letos prireja Novoletni Loto, ki tokrat ponuja večje število dobitkov in višji sklad. Prodaja potrdil za novoletno žrebanje se je začela 1. decembra, do ponedeljka pa so že razprodali vse srečke, so sporočili z Loterije Slovenije. Za letošnjo izvedbo Novoletnega Lota je bilo na voljo 450.000 potrdil, ki so jih pri Loteriji Slovenija razprodali v prvih osmih dneh. Imetniki potrdil se bodo v žrebu potegovali za stanovanje v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg tega bodo izžrebali še tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov, 100 gramov naložbenega zlata.