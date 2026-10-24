Eurojackpot ni bil izžreban, a nekdo v Sloveniji se je razveselil visokega dobitka

Žrebanje Eurojackpota je prineslo veselje na Finsko, kjer je srečnež osvojil več kot tri milijone evrov. Razlog za praznovanje pa imajo tudi v Sloveniji, saj je bil na Ptuju vplačan listek, vreden skoraj 139.000 evrov. Glavni dobitek tokrat ni bil izžreban.

Na Finsko več kot tri milijone evrov

Izžrebane so bile namreč številke 15, 20, 23, 29 in 30, dodatni številki pa sta bili 5 in 12. Največ sreče je imel igralec na Finskem, ki je pravilno napovedal vseh pet glavnih številk in eno dodatno. Kombinacija 5 + 1 mu je prinesla 3.123.403,80 evra. Čeprav je osvojil večmilijonski znesek, glavnega dobitka Eurojackpot ni zadel nihče.

Petkovo žrebanje je razveselilo tudi nekoga v Sloveniji. Na Ptuju je bil namreč vplačan listek s kombinacijo 5 + 0, vreden natanko 138.998,80 evra.Takšnih dobitkov je bilo po Evropi skupaj sedem, eden od njih pa je pripadel Sloveniji.

Po podatkih Loterije Slovenije je bilo v petkovem žrebanju pri nas zabeleženih 7.320 dobitkov različnih vrednosti. Ker glavna kombinacija 5 + 2 ni bila izžrebana, se jackpot ponovno povečuje. V naslednjem žrebanju, ki bo v torek, 27. oktobra 2026, bo predvidoma na voljo kar 16 milijonov evrov.