Eurojackpot številke: nekomu v Sloveniji so se uresničile sanje

Sreča se je znova nasmehnila nekomu iz Slovenije. V 20. krogu igre Eurojackpot so izžrebali številke 37, 7, 23, 47, 44 ter dodatni številki 2 in 6. Glavni dobitek (5+2) ni bil izžreban, a je kombinacija 5+1 tokrat prinesla srečo nekomu v Sloveniji, zadel je 246.332,80 evrov. Dobitek gre še dvakrat v Madžarsko in petkrat v Nemčijo.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.