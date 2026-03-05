Evakuacija Slovencev in Trumpova politika: soočenje razdelilo slovensko politiko

V televizijskem soočenju na RTV Slovenija, so pred evropskimi volitvami predstavniki slovenskih političnih strank razpravljali o zunanjepolitičnih izzivih, ki jih v teh dneh zaznamujejo vojna na Bližnjem vzhodu, evakuacija slovenskih državljanov z območja spopadov in negotove razmere v svetovni politiki. Tematsko soočenje sta vodila Manica J. Ambrožič in Adrijan Bakič, v studiu pa so sedeli predstavniki večine parlamentarnih in nekaterih neparlamentarnih strank.

Premier: Ob treh zjutraj smo urejali dovoljenje za prelet Savdske Arabije

Ena osrednjih tem je bila vračanje Slovencev z vojnega območja. Predsednik vlade Robert Golob je poudaril, da je naloga države zaščititi svoje državljane. »Od prvega dne, ko se je vojna začela, smo na vladi ukrepali hitro, z enim ciljem, da spravimo državljane varno domov,« je dejal. Dodal je, da je Sloveniji uspelo domov pripeljati že več kot polovico državljanov in da so bile za to potrebne hitre diplomatske poteze. Po njegovih besedah so morali dovoljenja za prelete urejati tudi ponoči: »Ob treh zjutraj smo urejali dovoljenje za prelet Savdske Arabije.«

Opozicija je bila do ravnanja vlade precej kritična

Opozicija je bila do ravnanja vlade precej kritična. Nekdanji diplomat Tone Kajzer (SDS) je poudaril, da bi morala država bolje izkoristiti evropske mehanizme in sodelovanje z drugimi državami. Anže Logar (Demokrati) pa je opozoril, da bi moral biti zaradi resnosti razmer že sklican svet za nacionalno varnost. »Če mora predsednik vlade osebno urejati dovoljenja za prelet, potem je nekaj hudo narobe s sistemom,« je dejal.

Trumpova politika

Razprava se je hitro razširila tudi na širše geopolitične razmere. Luka Mesec (Levica) je opozoril na nevarnost širjenja vojne in ostro kritiziral agresivno politiko velesil. »Trump je obljubljal, da bo končal vse vojne, zdaj pa je začel vojno, ki lahko potegne ves svet,« je poudaril.

Nekateri razpravljavci so opozorili tudi na spreminjajoče se odnose med Evropo in Združenimi državami Amerike. Vladimir Prebilič je dejal, da Evropa ne more več samoumevno računati na ameriško podporo, zato bo morala okrepiti lastno obrambno in politično moč.

Soočenje je pokazalo velike razlike v pogledih na vlogo Slovenije v svetu, Vse od pozivov k močnejši evropski avtonomiji do poudarjanja pomena Nata in tradicionalnih zavezništev.