Evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda se je začela, poleti s Cipra pa odpovedani

Ameriško-izraelski napadi na Iran, ki so se začeli v soboto, so številnim Slovencem, ki so bodisi počitnikovali v Dubaju bodisi to mesto izbrali kot vmesno postajo na poletu iz azijskih držav proti Evropi, prekrižali številne načrte. Tisti v Dubaju so se tako kar naenkrat znašli na skoraj vojnem območju, saj si je tudi to prestižno mesto ob Perzijskem zalivu Iran izbral za tarčo povračilnih ukrepov. Proti Dubaju in drugim zalivskim državam je tako izstrelil številne brezpilotne letalnike. Eden od njih je poškodoval celo eno najbolj prepoznavnih stavb v Združenih arabskih emiratih – znameniti hotel Burj Al Arab v Dubaju. Glede na vse skupaj je povsem razumljivo, da so tamkajšnje oblasti zaprle dubajsko letališče, ki velja za eno najprometnejših na svetu.

Več kot 700 Slovencev je ostalo ujetih na Bližnjem vzhodu.

Po navedbah slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je na ministrstvo in veleposlaništvo v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov Abu Dhabi do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno 100 še v Omanu in drugod po Bližnjem vzhodu. Na dubajskem letališču so včeraj v omejenem obsegu spet vzpostavili letalske povezave. Prve ujete Slovenke in Slovence so s štirimi avtobusi v policijskem spremstvu pospremili iz Dubaja na omansko letališče v Muškatu. »V večernih urah bo prvo letalo poletelo proti Sloveniji. Njihov prihod v domovino pričakujemo jutri v dopoldanskih urah,« so včeraj kmalu po poldnevu sporočili iz kabineta premierja Roberta Goloba. Včeraj so imeli prednost za prevoz otroci s starši, bolniki in starejši. Za danes sta, kot so še sporočili iz kabineta predsednika vlade, načrtovana še dva čarterska poleta. Če se bodo lahko od tam le počasi vrnili v domovino, pa bo to precej velik izziv za še okoli 800 Slovencev, ki bi se morali prek Dubaja ali glavnega mesta Katarja Dohe domov vrniti iz Azije in Oceanije.

Težave tudi na Cipru

S slovenskega veleposlaništva v Atenah, v okviru katerega deluje tudi konzulat na Cipru, so včeraj okoli poldneva sporočili, da so zaradi dogajanja v širši bližnjevzhodni regiji številni poleti na Ciper in z njega še naprej odpovedani. Spomnimo. Tamkajšnje britansko letalsko oporišče Akrotiri je bilo v ponedeljek tarča napada z iranskim brezpilotnikom tipa šahed, v katerem pa nihče ni bil poškodovan. Je pa zato na otoku med prebivalstvom seveda zavladala panika. Še posebno po sporočilih poveljnika Iranske revolucionarne garde, da Iran načrtuje izstrelitev raket na Ciper: »Američani so večino svojih letal premaknili na Ciper in mi bomo tja izstrelili več raket, da bi jih prisilili k odhodu od tam.« »Državljankam in državljanom Slovenije na Cipru priporočamo, da se izogibajo območju v bližini britanskih vojaških oporišč (Akrotiri in Dhekelia) in drugim vojaškim objektom. Priporočamo tudi previdnost v bližini stavb višjih državnih organov Republike Ciper ter diplomatskih predstavništev (predvsem ZDA in Izraela),« so na omrežju X sporočili z veleposlaništva ter še, da naj Slovenci na Cipru redno sledijo navodilom ciprskih oblasti in ciprskim uradnim medijem ter objavam veleposlaništva.