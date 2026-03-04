  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVAKUACIJA

Šokantno: slovenskemu evakuacijskemu letalu pot prekrižal ameriški vojaški dron (V ŽIVO)

Slovenija namerava po besedah vodje konzularnega sektorja poslati toliko letal, kot bo potrebno. Med evakuiranci je resno bolan dojenček, ki ima 40 stopinj Celzija vročine. Razmere spremljamo v živo.
Letalo Boeing 747. Simbolična fotografija. FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
Letalo Boeing 747. Simbolična fotografija. FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
N. P.
 4. 3. 2026 | 12:39
 4. 3. 2026 | 12:50
A+A-

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je dopoldan uspešno poletelo z letališča v Maskatu, je razvidno s podatkov o letih, med drugim dostopnih na spletnem sledilniku Flight Radar. Da je prva skupina slovenskih državljanov iz Maskata poletela v domovino, je za tiskovno agencijo potrdil tudi vladni urad za komuniciranje. »Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji,« so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Ob tem so poudarili, da je varnost slovenskih državljanov na prvem mestu. »Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino,« so še sporočili.

Trenutno se plovilo nahaja v zračnem prostoru nad Saudovo Arabijo. FOTO: Zajem Zaslona Flightradar24
Trenutno se plovilo nahaja v zračnem prostoru nad Saudovo Arabijo. FOTO: Zajem Zaslona Flightradar24

Med evakuiranci resno bolan dojenček

Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so v torek na letališču v Maskatu čakali na polet proti domovini. Pot je bila dolga in mučna, polna negotovosti. Med potniki so tudi dojenčki, eden, star komaj 10 mesecev, naj bi bil resno bolan in je imel na letališču vročino 40 stopinj Celzija. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli 7. ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana.

Kdaj naj bi letalo prispelo v Slovenijo, ni znano. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija pojasnil, da let traja 6 ali 7 ur, vmes pa je predviden postanek. Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod leta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob 6. uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob 10. uri, takrat pa so nove informacije najavili za 11. uro.

V uredništvu evakuacijo Slovencev iz nemirnega Bližnjega vzhoda spremljamo v živo. Ob približno 12:40 smo opazili, da je po podatkih portala Flight radar pot slovenskemu letalu prekrižal ameriški vojaški dron Northrop Grumman MQ-4C Triton v lasti ameriške vojske. Ker ti letijo v civilnem zračnem prostoru, morajo oddajati signale, zato so vidni tudi sledilcem letal. Prišel naj bi iz ameriške vojaške baze Sigonella v Italiji, v trenutku, ko to poročamo, pa se nahaja v Perzijskem zalivu tik pred obalo Irana.

Northrop Grumman MQ-4C Triton je brezpilotno zračno plovilo (UAV) za velike višine in dolgotrajne polete (HALE), zasnovano za ameriško mornarico (U.S. Navy) za stalno pomorsko obveščevalno dejavnost, nadzor, izvidniške polete (ISR) in določanje ciljev. Temelji na letalniku RQ-4 Global Hawk. MQ-4C lahko ostane v zraku več kot 30 ur na višini 17.000 metrov pri hitrostih do 610 km/h.

 

»Danes smo že v bistvu v postopku priprave skupine za drugo letalo, ki je predvideno za večerne ure,« je še dejal. V teku so tudi postopki za odhod druge skupine iz Združenih arabskih emiratov proti Omanu, je še povedal Mlakar. Sprva sta bila za danes predvidena še dva poleta za vrnitev Slovencev z Bližnjega vzhoda. Mlakar je pojasnil, da so se razmere nekoliko spremenile, tako da »je zaenkrat gotovo samo eno letalo«. Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč Slovencev. Slovenija namerava po besedah Mlakarja poslati toliko letal, kot bo potrebno za evakuacijo, tega števila ljudi.

Komercialni leti kmalu?

Ponovno se sicer vzpostavljajo nekateri komercialni leti iz regije. Mlakar zato svetuje potnikom, ki imajo komercialno letalsko karto za let iz Dubaja ali katerekoli druge destinacije in dobijo poziv, da jo lahko izkoristijo, naj to storijo. »Sicer pa naj počakajo, na naša nadaljnja navodila glede repatriacijskih letov,« je še priporočil.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in v ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov. 

Več iz teme

evakuacijaBližnji vzhodkonfliktSlovenci
ZADNJE NOVICE
12:49
Bulvar  |  Domači trači
KMETIJA 2026

Glasni obračuni na Kmetiji: »Najini pretepi nikoli niso bili šala - vedno je bilo do krvi«

Napetosti po razdelitvi na dve družini in izgubljenem dvoboju so razgalile globoke zamere, dolgoletno rivalstvo med bratoma pa je znova privrelo na dan.
4. 3. 2026 | 12:49
12:36
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Opozorilo pred rakom! Nenavaden simptom po pitju alkohola je lahko znak limfoma

Eden izrazitejših simptomov je močno nočno potenje.
Miroslav Cvjetičanin4. 3. 2026 | 12:36
12:25
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINSKA SREČA

Slovenska vplivnica se je razveselila hčerke, z možem sta ji nadela to lepo ime (FOTO)

Da bo mala Emili postala starejša sestra, je Petra Parovel sporočila že jeseni.
4. 3. 2026 | 12:25
12:20
Šport  |  Tekme
NOGOMET

S Šeškom je postal rekorder

Manchester United danes (21.15) gostuje na severu pri Newcastlu.
Nejc Grilc4. 3. 2026 | 12:20
11:56
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Iran po smrti Hameneja izbral naslednika, Izrael: Ubili ga bomo, ne bo se mogel skriti

Spopadi med Iranom, Izraelom in ZDA se zaostrujejo, raketni napadi segajo tudi v zalivske države, medtem ko države iz regije pospešeno umikajo svoje državljane.
Kaja Grozina4. 3. 2026 | 11:56
11:44
Bulvar  |  Domači trači
NOVI ALBUM

Tanja in Đuro po mnogo letih znova skupaj pred kamero, to je razlog

Glasbena skupina Bombaj Štampa odpira novo poglavje z zrelim pogledom na odnose, spomine in sodobni čas.
Roman Turnšek4. 3. 2026 | 11:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HUMA KOTOR BAY

Odpirajo se vrata za dopust v enem najlepših sredozemskih zalivov

Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
28. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Razno
BOKA KOTORSKA

Tiha oaza za vse, ki cenijo mir

Casa Manor in restavracija Mila vabita k vrnitvi k bistvu uživanja – v prostor, kjer se premišljen dizajn, diskretna zasebnost in globalni okusi zlijejo v harmonično, uravnoteženo doživetje.
28. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINARIJA VELIMIROVIĆ

Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

Na strmih pobočjih gore Garač, le petnajst kilometrov od Podgorice, vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
28. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INĐIJA

Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji. Sprehodite se po območju za pešce, uživajte v meščanski arhitekturi s konca 19. stoletja v senci stoletnih lip in si obvezno oglejte nekatere izmed znamenitosti, ki jih priporočamo.
28. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki