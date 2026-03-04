Šokantno: slovenskemu evakuacijskemu letalu pot prekrižal ameriški vojaški dron (V ŽIVO)

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je dopoldan uspešno poletelo z letališča v Maskatu, je razvidno s podatkov o letih, med drugim dostopnih na spletnem sledilniku Flight Radar. Da je prva skupina slovenskih državljanov iz Maskata poletela v domovino, je za tiskovno agencijo potrdil tudi vladni urad za komuniciranje. »Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji,« so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Ob tem so poudarili, da je varnost slovenskih državljanov na prvem mestu. »Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino,« so še sporočili.

Trenutno se plovilo nahaja v zračnem prostoru nad Saudovo Arabijo. FOTO: Zajem Zaslona Flightradar24

Med evakuiranci resno bolan dojenček

Slovenski državljani, ki so jih z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so v torek na letališču v Maskatu čakali na polet proti domovini. Pot je bila dolga in mučna, polna negotovosti. Med potniki so tudi dojenčki, eden, star komaj 10 mesecev, naj bi bil resno bolan in je imel na letališču vročino 40 stopinj Celzija. A letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Nato ga je vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu, kjer je okoli 7. ure po srednjeevropskem času tudi pristalo. Šlo naj bi za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov. Letalo jordanske družbe Jordan Aviation, ki med drugim nudi čarterske polete, je v Oman priletelo iz Amana.

Kdaj naj bi letalo prispelo v Slovenijo, ni znano. Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar je za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija pojasnil, da let traja 6 ali 7 ur, vmes pa je predviden postanek. Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod leta iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden ob 6.55. Ob 6. uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob 10. uri, takrat pa so nove informacije najavili za 11. uro.

V uredništvu evakuacijo Slovencev iz nemirnega Bližnjega vzhoda spremljamo v živo. Ob približno 12:40 smo opazili, da je po podatkih portala Flight radar pot slovenskemu letalu prekrižal ameriški vojaški dron Northrop Grumman MQ-4C Triton v lasti ameriške vojske. Ker ti letijo v civilnem zračnem prostoru, morajo oddajati signale, zato so vidni tudi sledilcem letal. Prišel naj bi iz ameriške vojaške baze Sigonella v Italiji, v trenutku, ko to poročamo, pa se nahaja v Perzijskem zalivu tik pred obalo Irana. Northrop Grumman MQ-4C Triton je brezpilotno zračno plovilo (UAV) za velike višine in dolgotrajne polete (HALE), zasnovano za ameriško mornarico (U.S. Navy) za stalno pomorsko obveščevalno dejavnost, nadzor, izvidniške polete (ISR) in določanje ciljev. Temelji na letalniku RQ-4 Global Hawk. MQ-4C lahko ostane v zraku več kot 30 ur na višini 17.000 metrov pri hitrostih do 610 km/h.

»Danes smo že v bistvu v postopku priprave skupine za drugo letalo, ki je predvideno za večerne ure,« je še dejal. V teku so tudi postopki za odhod druge skupine iz Združenih arabskih emiratov proti Omanu, je še povedal Mlakar. Sprva sta bila za danes predvidena še dva poleta za vrnitev Slovencev z Bližnjega vzhoda. Mlakar je pojasnil, da so se razmere nekoliko spremenile, tako da »je zaenkrat gotovo samo eno letalo«. Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne ujetih najmanj tisoč Slovencev. Slovenija namerava po besedah Mlakarja poslati toliko letal, kot bo potrebno za evakuacijo, tega števila ljudi.

Komercialni leti kmalu?

Ponovno se sicer vzpostavljajo nekateri komercialni leti iz regije. Mlakar zato svetuje potnikom, ki imajo komercialno letalsko karto za let iz Dubaja ali katerekoli druge destinacije in dobijo poziv, da jo lahko izkoristijo, naj to storijo. »Sicer pa naj počakajo, na naša nadaljnja navodila glede repatriacijskih letov,« je še priporočil.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in v ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov.