Evropa se kuha, rekordi padajo tudi pri nas, jutri grozi nova nevarnost (FOTO)

Ne le Slovenija, te dni se večji del Evrope kuha pod vročinsko kupolo, ki je nastala nad našimi kraji. Ponedeljek je bil v Sloveniji po poročanju portala Meteoinfo eden najtoplejših majskih dni v zgodovini meteoroloških meritev. Vroč dan so zabeležili na Goriškem in Vipavskem, na Krasu, Tolminskem in Bohinjskem, v večjem delu Ljubljanske kotline ter ponekod na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini, Zasavju, Posavju in celo na Koroškem. Najbolj vroče je bilo v Celju, Trbovljah, na ljubljanskem Viču in v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je ogrelo skoraj do 32 stopinj Celzija, podobno ali še za kakšno stopinjo več naj bi izmerili tudi danes.

Še huje pa je bilo v ponedeljek in bo tudi danes na zahodu Evrope. V Veliki Britaniji so tako 25. maja zabeležili najbolj vroč majski dan v zgodovini meteoroloških meritev. V Londonu je na postaji Kew Gardens temperatura dosegla kar 34,8 stopinje Celzija, s čimer je bil prejšnji državni majski rekord presežen za dve stopinji Celzija. Še precej bolj izstopajoč podatek glede na rekorde posameznih postaj prihaja iz Wellesbourna v osrednji Angliji, kjer so v ponedeljek izmerili 33,3 stopinje Celzija. To je kar 6,1 stopinje Celzija več od prejšnjega majskega rekorda iz leta 2010, ko so izmerili 27,2 stopinje Celzija, še piše Meteoinfo. V naslednjih dneh bo vročina najbolj pritiskala v Franciji, kjer bi se lahko temperature na jugozahodu države povzpele celo nad 40 stopinj Celzija.

Rekordne temperature so, kot rečeno, posledica toplotne kupole, ki je sicer bolj značilen pojav v poletnih mesecih. Pojav tvori zelo topla zračna masa v zgornjih delih atmosfere, prinaša pa visoke, včasih rekordne temperature na območje pod njo. Izraz se v meteorologiji uporablja za pojav, ko široko območje visokega zračnega tlaka sede nad velik del celine. Če je pojav izjemno stabilen in ekstremen, običajno traja več dni ali tednov. Toplotna kupola, pojasnjujejo meteorologi na portalu Severe Weather Europe, deluje kot pokrov na loncu – pod seboj ujame topel zrak, in sicer v vseh plasteh, vse do tal.

Pozor v sredo!

Meteorologi, ki delujejo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so sicer za sredo popoldan že izdali rumeno opozorilo zaradi nevarnosti neviht. Opozorilo velja za celotno državo, čeprav je več možnosti za krajevne plohe in nevihte po trenutnih napovedih v notranjosti države. Najnižje jutranje temperature bodo v sredo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija, se bo pa popoldne od severa ohladilo.