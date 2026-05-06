Evropa trepeta pred hantavirusom, tudi v Ljubljani pa se množijo podgane

Po tem, ko je na luksuzni križarki izbruhnil hantavirus, zaradi katerega so do zdaj umrle že tri osebe, več je tudi okuženih, evropske države preplavlja panike. S križarke so namreč danes le odpeljali nekaj bolnih turistov, med njimi enega v bolnišnico v Švico, drugega, ki sicer ne kaže simptomov bolezni, pa v nemško bolnišnico. Po poročanju Svetovne zdravstvene organizacije so hantavirusi skupina virusov, ki jih naravno prenašajo glodavci, na človeka pa se prenesejo predvsem ob stiku z njihovim urinom, iztrebki ali slino. V Evropi in Aziji hantavirusi povzročajo hemoragično mrzlico z ledvičnim sindromom (HFRS), ki prizadene predvsem ledvice in krvne žile. V Sloveniji je najbolj prisotna hemoragična mrzlica z renalnim sindromom, pogovorno znana kot »mišja mrzlica«, ki prizadene predvsem ledvice.

Zato je več kot zaskrbljujoče, da so se podgane ponovno naselile tudi v enem od parkov v središču Ljubljane, kjer so sicer predlani že opravili deratizacijo. Mimoidoči tako že nekaj dni z gnusom in prestrašeni opazujejo te živali, ki predvsem ponoči prosto tekajo naokoli, v park pa jih privabijo predvsem ostanki hrane in druge smeti, ki jih za seboj puščajo prebivalci in obiskovalci Ljubljane. Ekipa naše največje komercialne televizije je v Miklošičevem parku prav včeraj na razdalji nekaj metrov opazila in posnela kar pet mrtvih glodavcev, ki so ležale na poteh in ob njih, so pa jih komunalni delavci, kot kaže čez noč tudi že odstranili.

Situacija »dokaj pod kontrolo«

A menda ne gre za osamljen primer, pravijo tisti, ki živijo v bližini ali se po parku sprehajajo. »So že bile enkrat, pa so zdaj spet, ja,« je za omenjeno televizijo povedala domačinka, z njo se strinja drugi Ljubljančan, ki pa je še nekoliko bolj črnogled: »Povsod so podgane. A niso?« In z njim bi se strinjali mnogi, ki živijo v prestolnici, tudi pa spletni strani, kjer Mestna občina Ljubljana zbira pobude meščanov, je pogosto mogoče zaslediti prijave domačinov, ki pod svojimi okni ali na sprehodu opazijo podgane. Večinoma se zadržujejo ob Ljubljanici ter v parkih v bližini košev za smeti, mnogi jih ponoči opazijo tudi v bližini zbiralnikov odpadkov. Eva Grilc iz Nacionalnega Nacionalnega inštituta za varovanje zdravje sicer miri, da je situacija v Sloveniji »dokaj pod kontrolo«, predvsem zaradi »dobrih higienskih razmer v okolju« in »solidne zdravstvene oskrbe«. Iz Mestne občine Ljubljana ponovne infestacije s podganami v Miklošičevem parku za omenjeno televizijo še niso komentirali ali podali natančnega načrta, kaj bodo v zvezi s primerom ukrenili.