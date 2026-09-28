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TEMPERATURE BODO ZNOVA POSKOČILE

V Evropo prihaja vroč zrak iz Afrike: temperature znova do 40 stopinj, kaj čaka Slovenijo?

Po razmeroma svežih jutrih in prijetno toplih dnevih se proti koncu septembra nad Evropo pomika nova zelo topla zračna masa.
FOTO: Guliver/Thinkstock
FOTO: Guliver/Thinkstock
A. G.
 28. 9. 2026 | 10:15
5:25
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V Sloveniji smo v zadnjih dneh občutili precej bolj jesensko podobo vremena. Jutra so bila sveža, čez dan pa se je ob jasnem vremenu temperatura povzpela do okoli 20 stopinj Celzija, na Primorskem nekoliko višje. Po podatkih, ki jih povzema vremenski portal na podlagi napovedi Agencije RS za okolje (ARSO), je bilo v nedeljo sprva ponekod po nižinah megleno, nato pa večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Tudi meritve ARSO kažejo na sveža jutra. V Ljubljani je bila na primer temperatura v noči na 26. september okoli 10 stopinj Celzija, medtem ko je bilo v nedeljo zjutraj v Bovcu še precej hladneje. Čez dan se je tam temperatura povzpela skoraj do 20 stopinj. Zdaj pa se nad Evropo vzpostavlja drugačen vremenski vzorec. Topel zrak iz območja severne Afrike in Sredozemlja se bo pomikal proti severu, obsežen anticiklon oziroma območje visokega zračnega tlaka pa lahko omogoči njegovo zadrževanje nad večjim delom celine.

Sončen dan pred nami, jutra bodo sveža in ponekod meglena

Po napovedi Agencije RS za okolje (ARSO) bo danes prevladovalo sončno vreme, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Po nižinah se bo jutranja megla dopoldne razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bo ogrelo do 26 stopinj.

Tudi torek bo večinoma jasen. Zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavila megla, na Primorskem pa bo ponekod še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, drugod večinoma od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bodo termometri pokazali od 19 do 23 stopinj, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Tudi pri sosedih večinoma jasno

Podobno vreme se obeta tudi v sosednjih pokrajinah. Prevladovalo bo pretežno jasno vreme, po nižinah pa bo zjutraj marsikje megleno. V Kvarnerju bo pihala večinoma šibka burja.

V sredo še sončno, nato več kopren

V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo. V četrtek bo od severa postopoma naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še megleno, ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja.

ARSO za zdaj ne napoveduje dodatnih vremenskih opozoril.

Na jugozahodu Evrope tudi blizu 40 stopinj

Najbolj izrazita vročina naj bi bila na Iberskem polotoku. Napovedi za konec septembra predvidevajo zelo visoke temperature v Španiji in na Portugalskem, ponekod tudi blizu 40 stopinj Celzija. Topleje od običajnih vrednosti za ta čas naj bi bilo tudi v Franciji, Italiji in delu srednje Evrope, poroča Mondo. Vremenski vzorec je povezan z obsežnim območjem visokega zračnega tlaka, ki omogoča spuščanje zraka in njegovo segrevanje. Ob malo oblačnosti sončno obsevanje dodatno prispeva k visokim dnevnim temperaturam.

Takšen pojav se pogosto opisuje kot toplotna kupola. Gre za območje visokega zračnega tlaka, ki lahko več dni vztraja nad določenim območjem in zadržuje topel zrak. Izraz je bil v zadnjih letih pogosto uporabljen pri opisovanju izrazitih vročinskih obdobij v Evropi.

Topel zrak tudi proti Balkanu

Po aktualnih napovedih se bo topla zračna masa ob koncu tedna širila proti srednji Evropi ter nato proti severovzhodu. Med območji, ki jih bo zajel toplejši zrak, je tudi Balkan. Napovedi za širše območje Balkana omenjajo temperature okoli 28 do 30 stopinj Celzija, ponekod tudi več. Za Slovenijo pa ni mogoče preprosto prenesti napovedi za osrednji in južni Balkan. Naše vreme je zaradi lege med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino precej bolj raznoliko. Zato bodo za natančno napoved temperatur pri nas pomembni predvsem naslednji izračuni in uradna napoved ARSA.

Za zdaj je mogoče reči, da bo morebitno izrazitejše segrevanje pri nas precej bolj zmerno kot na najbolj vročih območjih Španije ali Portugalske. Tudi aktualne napovedi za Slovenijo so še podvržene spremembam.

Vremenska slika ne bo povsod enaka

Medtem ko bo jug in osrednji del Evrope zaznamoval prihod zelo toplega zraka, bo vreme na zahodu celine precej bolj nemirno. Na območju Irske, Škotske in Norveške so predvidene padavine, ponekod tudi obilnejše. To pomeni, da konec septembra Evropi ne prinaša enotnega vremena. Na enem koncu celine bodo temperature za ta čas izjemno visoke, drugod pa bodo prevladovali dež, veter in precej bolj jesenske razmere.

Po trenutnih napovedih naj bi se toplo obdobje nadaljevalo tudi v prvih dneh oktobra, vendar se lahko napovedi za tako oddaljeno obdobje še spremenijo. Za Slovenijo bodo zato pomembne predvsem prihodnje posodobitve napovedi ARSO.

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