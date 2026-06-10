Evropska pobuda za mlade: v Preboldu in Celju razvijajo nova urbana središča za mlade

V Občini Prebold so v okviru Zavezništva MAG-NET aktivno pristopili k oblikovanju novega namenskega prostora za mlade, imenovanega MAG-NET MINI HUB. Ta bo v pritličnih prostorih nekdanje Roglove domačije, v kateri že več let domuje tudi Medgeneracijski center Prebold, in bo sestavni del Družabnega centra Marof. Projekt se izvaja v partnerstvu z Mestno občino Celje, ki je vodilni partner, sofinancira pa ga Evropska unija prek pobude European Urban Initiative. V projekt sta v Sloveniji za zdaj vključeni le ti dve občini.

Številni predlogi

Glavno besedo pri snovanju vsebin so v Preboldu prepustili mladim. Že pred časom so zato opravili anketo in organizirali delavnico, s katero so začrtali ideje za projekt. Veliko pobud je za tako imenovano chill cono z udobnimi vrečami za sedenje, filmsko sobo s projektorjem in igralnico z biljardom, namiznim nogometom in gaming konzolami. Mladi si želijo prostora za skupinske treninge in jogo ter izvedbo praktičnih delavnic (od finančne pismenosti do kuharskih tečajev in popravila koles). Predlagali so tudi miren kotiček z internetnim omrežjem, namenjen učenju ali delu. Kar 32 odstotkov vprašanih si želi aktivno sodelovati pri organizaciji turnirjev, filmskih večerov in upravljanju aktivnosti.

Namen projekta je, da pomaga vzdrževati mesta in kraje, da ljudje teh ne zapuščajo.

Eden od prostorov, ki je bil nekoč hlev za živino, s panoji predvidene ureditve.

Na nedavni delavnici so si mladi že lahko ogledali bodoče prostore, o projektu pa so podrobneje spregovorili glavni akterji. Luka Piškorič je med drugim povedal: »Namen projekta je, da pomaga vzdrževati mesta in kraje, da ljudje teh ne zapuščajo, da se poveča kakovost življenja in da se iščejo rešitve glede na izzive, ki jih ta mesta in kraji imajo. V sklopu tega projekta razvijamo dva prostora za delovanje mladih. Eden je del nekdanjega Kajuhovega doma v Celju, drugi pa tukaj v Preboldu.« Arhitekt Lenart Piano iz podjetja Pilot projekt je pojasnil, da so z veseljem sprejeli povabilo k ureditvi prostorov: »Prostora sta v velikosti 35 in 27 kvadratnih metrov, v tretjem, manjšem, se bodo uredile sanitarije. Naša osnovna ideja je, da prostor očistimo, prenovimo površine tal in stropa, na novo omečemo stene, prostor pa z vsebino napolnijo mladi. Pri obnovi stropa, ki je lepo obokan, bomo poskrbeli, da bo vidna opeka, kar bo dajalo prostoru nekakšno domačnost in ohranjanje spomina na preteklost.«

Že pred časom so opravili anketo in organizirali delavnico.

Župan mag. Marko Repnik je mlade na delavnici pozval, naj s svojimi zamislimi pomagajo ustvariti čim bolj prijeten, funkcionalen in po njihovih željah urejen prostor za svoje delovanje. »S tem projektom smo osredotočeni na mladino, da poleg zelo dobro delujočega Medgeneracijskega centra v tej hiši dodamo še prostore za mlade, kjer bi se lahko srečevali, družili, imeli določene igre, svoje dogodke in bili ustvarjalni v okviru svojih želja in potreb po prijetnem preživljanju prostega časa. Projekt naj bi se zaključil do maja naslednjega leta, najkasneje pa do praznika naše občine v juniju, ko bomo te prostore slovesno predali namenu.«