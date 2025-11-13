  • Delo d.o.o.
Evropska prestolnica kulture: so prek poslovneža Milana Kranjca le prečrpavali denar?

Vse kaže, da se nam po polomiji leta 2012 z Evropsko prestolnico kulture v Mariboru, obeta nova.
A. G.
 13. 11. 2025 | 21:21
 13. 11. 2025 | 21:53
3:19
A+A-

Na nacionalni televiziji so v oddaji Tarča razkrili, kdo vse je pripet na projekt GO! 2025, kateri svetovalci, podjetja in posamezniki in kdo so tisti, ki o vsem odločajo.

Začelo se je razkošno, s približno dva milijona evrov vrednim uvodnim odprtjem in slovesnostjo, na kateri so nastopili najvidnejši politiki, tudi premier Robert Golob, ki je Novogoričan, in minister za zamejce ter nekdanji novogoriški župan in pobudnik projekta Matej Arčon, ki v studio ni želel priti, privolil je v vnaprej posnet pogovor.

Direktorica zavoda Mija Lorbek in programski direktor Evropske prestolnice kulture Stojan Pelko tudi nista prišla v studio, ker sta na službeni poti in bi prišla, a ne ta četrtek.

V studiu so prišli ministrica za kulturo Asta Vrečko, župan Nove Gorice Samo Turel, predstavnica sindikata Zasuk Eva Matjaž in novogoriški občinski svetnik Gabrijel Fišer. Iz Nove Gorice pa sta se na daljavo oglasila še dva novogoriška občinska svetnika Elena Zavadlav in Anton Harej.

Tema pogovora je bila, ali gre pri Evropski prestolnici kulture za razvoj mesta, kulture, turizma in dvig mednarodne prepoznavnosti, ali za delitev denarja določeni mreži posameznikov, s sorodstvenimi, prijateljskimi ali političnimi povezavami.

Postavlja se vprašanje, ali so prek podjetij poslovneža Milana Kranjca le prečrpavali denar, saj so njegove storitve videti fiktivne. Mija Lorbek je v prispevku novinarke potrdila, da so bili s storitvami Kranjca zadovoljni. 

Novinarji pa se tudi sprašujejo, ali je gradivo sploh pripravil Kranjc, saj pod gradivom ni podpisan.

Kranjc je za svoja svetovanja od zavoda prejel dobrih 67.750 evrov.

Kdo je Milan Kranjc?

Milan Kranjc je v prispevku na kanalu YouTube povedal, da samo na osnovi fotografije ugotovi, ali je oseba povezana s terorizmom. Saj, kot pravi, ustvari osebnosti profil na osnovi fotografije in oceni, ali ima oseba nagnjena k terorizmu, ali ne. Kot pravi, je to njegova osnovna dejavnost.

Njegovo sodelovanje z Zavodom GO! 2025 za Evropsko prestolnico kulture je bilo vsestransko. Bil je svetovalec za notranjo komunikacijo, organizator kulinaričnih dogodkov, in celo spisal koncept za gostinski lokal.

Po raziskavah novinarjev nacionalne televizije pred tremi tedni posle preiskuje policija in Komisija za preprečevanje korupcije.

Kranjc je za svoja svetovanja od zavoda prejel dobrih 67.750 evrov. Samo komunikacijska strategija je stala 18.000 evrov. Ministrica Asta Vrečko predvideva, da je denar za ta sredstva namenila občina, saj ministrstvo financira izključno programske dogodke, je povedala.

Vse kaže, da se nam po polomiji leta 2012 z Evropsko prestolnico kulture v Mariboru, obeta nova.

Po raziskavah novinarjev nacionalne televizije pred tremi tedni posle preiskuje policija in Komisija za preprečevanje korupcije.

