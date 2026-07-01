Evropski center robotike je v Kočevju

Dr. Anže Logar, minister za gospodarstvo, delo in šport, ter visoki predstavniki korporacije Yaskawa, ki je med štirimi največjimi podjetji na področju industrijske robotike, so v Kočevju odprli dodatne proizvodne prostore in nov distribucijski center Yaskawe Slovenia. S tem je to podjetje potrdilo, da je Yaskawin evropski center robotike v Sloveniji, v Kočevju. »Projekt Yaskawe je odličen primer sodelovanja med tujim investitorjem, lokalnim okoljem, izobraževalnimi ustanovami in državo. Takšna partnerstva ustvarjajo dolgoročne učinke, krepijo dodano vrednost in gospodarski razvoj,« je ob odprtju dejal minister Logar in poudaril: »Dosedanje investicije podjetja Yaskawa v Sloveniji kažejo ne le na ambicioznost, temveč tudi na zaupanje – v ljudi, v znanje in v okolje, ki omogoča razvoj. Z njimi tudi Slovenija postaja del industrije prihodnosti.«

Investicije podjetja Yaskawa kažejo tudi na zaupanje – v ljudi, v znanje in v okolje.

Gradnja novih proizvodnih prostorov v velikosti 8000 kvadratnih metrov in novega osrednjega distribucijskega centra za sprejem in izpolnjevanje robotskih naročil – ta meri 12.000 kvadratnih metrov – je naložba, vredna 32 milijonov evrov. Investicija je namenjena naročilom iz regije EMEA, to je iz Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Objekta sta postavljena ob prvo Yaskawino evropsko tovarno robotov, ki je bila odprta leta 2018, in tako zaokroža poslovni kompleks, ki se v celoti razprostira na 30.000 kvadratnih metrih.

Yaskawa Slovenija ima korenine v letu 1996, ko je bilo v Ribnici vsega nekaj zaposlenih. FOTO: Simona Fajfar

, predsednik Yaskawa Evropa, je v imenu družbe poudaril, da nova distribucijska in proizvodna zmogljivost v Kočevju omogoča kratke dobavne roke za trge EMEA, s čimer zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo oskrbo strank: »Ob upoštevanju trenutnih svetovnih gospodarskih razmer imajo stranke v Evropi in zunaj nje še posebno velike koristi od kratkih dobavnih verig. V robotskem obratu v Kočevju jim lahko zdaj ponudimo predvsem velike in zelo velike robotske varilne sisteme. Poleg tega z novim osrednjim centrom za distribucijo robotskih rešitev izboljšujemo ne le lastne logistične procese, temveč tudi produktivnost in učinkovitost v dobavnih verigah naših strank.« Dodal je: »Kot globalni ponudnik tehnoloških rešitev na področju robotike, pogonov in tehnologije za krmiljenje gibanja smo zelo veseli, da lahko še naprej krepimo svojo operativno prisotnost v Evropi. Regija EMEA je še naprej izjemno pomemben trg za celoten Yaskawin koncern.« Korporacija Yaskawa, ki se ukvarja s proizvodnjo industrijskih robotov, servopogonov in frekvenčnih pretvornikov, je imela v letu 2025 13,3 milijarde evrov prometa, od tega okoli 46 odstotkov iz robotike in 43 iz servopogonov. Po svetu ima približno 12.800 zaposlenih, posluje v 30 državah, svoje proizvodne obrate pa ima v 12 državah.

Yaskawa ima po svetu 12.800 zaposlenih. Posluje v 30 državah, obrate pa ima v 12. Koncern v Sloveniji zaposluje 215 ljudi.

Prihodki Yaskawa Evropa predstavljajo okoli 13 odstotkov prihodkov korporacije, s tem, da delajo, kot je dejal dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Slovenija, za tako rekoč vso industrijo. Odprtje novih proizvodnih prostorov in evropskega logističnega centra je po njegovem mnenju »naravni razvoj podjetja«, ki je začelo delovati leta 1996 v Ribnici z nekaj zaposlenimi. Zdaj je v podjetju zaposlenih 215 ljudi. »V zadnjih letih smo ustvarili močen center za razvoj in proizvodnjo robotov Motoman ter naprav in sistemov za napredne avtomatizacijske sisteme, zlasti za varjenje. Združitev vseh teh funkcij v okviru novega poslovnega kampusa bo prinesla pomembne sinergije. Naše zmogljivosti na področju sistemskega inženirstva so bile ključnega pomena pri vzpostavitvi lastne proizvodnje in uvajanju novih najsodobnejših procesov,« je še dejal Hubert Kosler.

Evropski vrh Yaskawe je podjetje in naložbo predstavil na novinarski konferenci. FOTO: Simona Fajfar