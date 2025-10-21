Evropski parlament potrdil novosti glede vozniških dovoljenj, to nas čaka

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil revidirana pravila EU o vozniških dovoljenjih, določbe, ki zadevajo voznike začetnike, pa tudi digitalna dovoljenja in prepoved vožnje. Namenjena so večji varnosti v cestnem prometu in zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki letno zahtevajo skoraj 20.000 življenj.

Preden boste po novem uspešno opravili vozniški izpit, boste morali opraviti tudi preizkuse poznavanja mrtvih kotov, sistemov za pomoč voznikom, varnega odpiranja vrat in nevarnosti uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Usposabljanje za voznika bo od zdaj dajalo tudi večji poudarek na ozaveščenost o tveganjih za pešce, otroke, kolesarje in druge ranljive udeležence v prometu.

Obdobje veljavnosti lahko skrajšajo

Vozniška dovoljenja za avtomobile in motorna kolesa naj bi po novih pravilih veljala 15 let, vendar lahko države članice skrajšajo obdobje veljavnosti na deset let, če vozniško dovoljenje služi tudi kot osebni dokument. Vozniška dovoljenja za vožnjo tovornjakov in avtobusov bodo veljavna pet let.

Države članice lahko skrajšajo obdobje veljavnosti za voznike, starejše od 65 let, in tako zahtevajo pogostejše zdravniške preglede ali osvežitvene tečaje. Za prvo izdajo ali podaljšanje vozniškega dovoljenja bodo morali vozniki opraviti zdravniški pregled, vključno s pregledom vida in tudi kardiovaskularni pregled.

Države članice lahko od voznikov avtomobilov in motornih koles zahtevajo, da namesto zdravniškega pregleda izpolnijo obrazec za samoocenjevanje ali vzpostavijo nacionalni sistem za ocenjevanje sposobnosti za vožnjo.

Dve leti poskusne dobe

Pravila prvič določajo tudi poskusno dobo najmanj dveh let za voznike začetnike. Zanje bodo veljala tudi strožja pravila in sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnih pasov ali otroških sedežev.

Bodo pa zdaj lahko vozniško dovoljenje kategorije B pridobili že 17-letniki, a jih bo moral do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo spremljati izkušen voznik.

Da bi ublažili pomanjkanje profesionalnih voznikov, nova pravila 18-letnikom omogočajo pridobitev vozniškega dovoljenja za tovornjake (kategorija C), 21-letnikom pa vozniško dovoljenje za avtobuse (kategorija D), če imajo potrdilo o strokovni usposobljenosti. Sicer je najnižja starost za taka dovoljenja 21 oziroma 24 let.

Nacionalni organi se bodo morali brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obveščati o prepovedih vožnje, izrečenih za najhujše prometne prekrške.

Da bi preprečili neplačevanje kazni, ki so bile izrečene v tujini, bodo informacije o odvzemu, preklicu ali omejitvi vozniškega dovoljenja posredovane državi članici, ki je vozniško dovoljenje izdala. Nacionalni organi se bodo morali brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obveščati o prepovedih vožnje, izrečenih za najhujše prometne prekrške, vključno z vožnjo pod vplivom alkohola ali drog, povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom in bistveno prekoračitvijo hitrosti.

Glavna bodo digitalna dovoljenja

Nova pravila predvidevajo, da bo digitalno vozniško dovoljenje, ki bo na voljo na mobilnem telefonu, postopoma postalo glavna oblika vozniških dovoljenj v Evropski uniji, a so poslanci Evropskega parlamenta zagotovili državljanom pravico, da po želji zahtevajo tudi fizično dovoljenje.

Nova pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije, države članice pa bodo imele tri leta časa, da jih prenesejo v svojo zakonodajo, in dodatno leto časa za pripravo na njihovo izvajanje.