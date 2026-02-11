Milan Zver ganljivo o legendi: »Hvala za vse, kar si storil za prijatelje in za Slovenijo. Ne bo pozabljeno«

Poročali smo že, da je v 85. letu starosti minuli petek umrl slovenski šahovski velemojster Bruno Parma.

V svoji bogati karieri je Bruno Parma osvojil šest kolajn na šahovskih olimpijadah, in sicer štiri srebrne (1962, 1964, 1968, 1974) in dve bronasti (1970, 1980).

Parma velja za eno največjih in najbolj prepoznavnih imen slovenskega šaha ter sinonim vrhunskega tekmovalnega šaha v Sloveniji, so ob tem poudarili pri Šahovski zvezi Slovenije.

Bruno Parma. FOTO: Igor Mali

»Hvala za vse, kar si storil za prijatelje in za Slovenijo. Ne bo pozabljeno«

Ob tem se je z besedami slovesa oglasil tudi evropski poslanec Milan Zver. Poklonil se mu je takole:

»Z veliko žalostjo sem prejel vest, da je umrl velik človek, svetovni šahovski mladinski prvak, nosilec šestih olimpijskih medalj in šahovski velemojster Bruno Parma. Na svetu ni šahista, ki ne bi vedel za Bruna Parmo, pred katerim so trepetali najboljši šahovski velemojstri. Posebej je slovel po tem, da je bil s črnimi figurami trden kot skala. V čast in veselje mi je bilo, da sem ga osebno poznal. Ne bom pozabil srečanja na šahovski simultanki in zanimivih pogovorov o šahu in življenju nasploh v njegovi mali šahovski trgovinici v Ljubljani. Poln znanja in navdušenja mi je med drugim dal nekaj nasvetov, kako razviti perspektivno šahovsko pot moje hčere, slovenske šahovske prvakinje med mlajšimi deklicami. Najini šahovski in življenjski pogovori ter medsebojno zaupanje so vodili tudi do trenutka, ko smo se mu kot država in sam osebno, kot minister za šolstvo in šport, za njegovo delo zahvalili na poseben način. Velemojster Bruno Parma, skromen kot je bil, je v zahvali vladi izrazil željo, da mora država na ustrezen način poskrbeti tudi za ostale športne legende v Sloveniji. Počivaj v miru, dragi Bruno Parma, in hvala za vse, kar si storil za svoje najbližje, za prijatelje in za Slovenijo. Ne bo pozabljeno,«.