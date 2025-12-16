Evropski preobrat: po letu 2035 vendarle še bencinski in dizelski avti, a pod novimi pogoji

Evropska komisija predlaga odpravo prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v EU, predvideno za leto 2035. Kot so pojasnili, bodo lahko proizvajalci izpuste deloma kompenzirali z uporabo nizkoogljičnega jekla ali s proizvodnjo vozil na biogoriva. Mali električni avtomobili bodo medtem deležni posebne obravnave. Uredba EU, sprejeta leta 2023 v okviru t. i. evropskega zelenega dogovora, določa cilj 100-odstotnega zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombije do leta 2035 glede na leto 2021. To bi pomenilo, da od začetka leta 2035 v uniji ne bi bilo mogoče več prodajati novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.

Zdaj pa Evropska komisija predlaga, da bi cilj zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida iz izpušnih cevi znižali na 90 odstotkov. Preostalih deset odstotkov bi morali proizvajalci od leta 2035 dalje glede na predlog kompenzirati z uporabo nizkoogljičnega jekla v proizvodnji vozil ali s proizvodnjo vozil na trajnostna obnovljiva goriva. Tako bi bila v EU do določene mere še naprej dovoljena prodaja vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem in priključnih hibridnih vozil. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za industrijo, Stephane Sejourne, je poudaril, da EU s tem svojih podnebnih ciljev ne postavlja pod vprašaj. »Cilji ostajajo enaki, le način izračuna se spreminja,« je pojasnil.

Ob tem je napovedal posebno obravnavo proizvodnje malih električnih avtomobilov, dolgih do 4,20 metra. Med drugim bi se takšna vozila, proizvedena v EU, pri izračunu povprečnega zmanjšanja izpustov posameznega proizvajalca namesto kot eno vozilo štela kot 1,3 vozila. To bi po pojasnilih virov na komisiji znižalo povprečje izpustov vseh vozil, ki jih bo proizvedlo podjetje, spodbuditi pa želijo tudi njihovo proizvodnjo.