Poziv Slovencem na vojnem območju: »Ostanite na varnem in upoštevajte navodila«

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ob napadu ZDA in Izraela na Iran poziva k takojšnji »deeskalaciji, zadržanju in spoštovanju mednarodnega prava«.

Objava Tanje Fajon na omrežju X. FOTO: Posnetek zaslona

»Diplomacija ostaja edina pot k stabilnosti,« je še zapisala na omrežju X. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je v stikih z veleposlaništvoma v Teheranu in Tel Avivu, je dodala.

Poziv Slovencem v Izraelu in Iranu

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve slovenske državljane v Izraelu ali Iranu poziva, naj ostanejo na varnem in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Na omrežju X so še sporočili, da je veleposlaništvo Slovenije v Tel Avivu in Teheranu omejeno na nujno pomoč. Razmere na Bližnjem vzhodu, posebej v Iranu in Izraelu, pa pozorno spremljajo.

Objava MFEA na omrežju X. FOTO: Posnetek zaslona

»Slovenske državljane pozivamo, da pri načrtovanju potovanj upoštevajo nasvete ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter razmere spremljajo tudi preko drugih virov,« so navedli na omrežju X. ZDA in Izrael so danes začeli obsežno vojaško operacijo v Iranu. Mediji poročajo, da so v Teheranu odjeknile eksplozije. Iran je na napad že odgovoril in izstrelil rakete proti Izraelu. Ljudje so začeli množično zapuščati Teheran, iz mesta se vijejo dolge kolone vozil, nepregledne kolone so tudi pred bencinskimi servisi, saj bi pred potjo vsi radi napolnili rezervoarje svojih avtomobilov. Tudi mediji ljudi ob tem opozarjajo, naj si zavetje raje poiščejo v zakloniščih, kleteh in podzemnih garažah, kjer bodo precej bolj varni kot v stoječi koloni na odprti cesti.

Pod mostovi in nadvozi je bolj varno kot na odprti cesti. FOTO: Amir Cohen Reuters

FOTO: Amir Cohen Reuters

Nekateri so zavetje poiskali na postajah podzemne železnice. FOTO: Jack Guez Afp

Odzvala se je tudi predsednica Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob napadu ZDA in Izraela na Iran sporočila, da ostaja reševanje sporov z diplomatskimi sredstvi in spoštovanjem mednarodnega prava edina trajnostna pot k varnosti in zaščiti civilnega prebivalstva. Vse vpletene poziva k takojšnjemu umiku od vojaških dejanj in vzpostavitvi dialoga.

Nataša Pirc Musar ob napadu na Iran pravi, da je edina pot diplomacija. FOTO: Jože Suhadolnik

»Soočamo se z resno eskalacijo regionalnih napetosti in s tem ogrožanjem miru ter stabilnosti na Bližnjem vzhodu,« so sporočili iz urada predsednice. Dodali so, da poročila o izbruhu oboroženega spopada med Izraelom in Iranom, v katerega so vpletene ZDA, spremljajo z veliko zaskrbljenostjo.