Fajonova jim časti milijon, Janša pobesnel: »Toliko lider Hamasa zapravi za harem v enem dnevu« (VIDEO)

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju s predstavnikoma palestinskih oblasti in Evropske komisije ta teden podpisala dogovora o podpori Palestinski upravi v višini 1,2 milijona evrov.

Toliko lider palestinskega Hamasa v Katarju zapravi za svoj harem v enem dnevu. V Sloveniji pa bi lahko s tem milijonom pomagali pozdraviti več otrok z redkimi boleznimi.

Kot je zunanje ministrstvo zapisalo na omrežju X, bo s tem Slovenija prispevala k fiskalni vzdržnosti Palestinske uprave. »S tem bo Slovenija prispevala k fiskalni vzdržnosti Palestinske uprave, ki je na robu finančnega in institucionalnega zloma zaradi posledic konflikta v Gazi in eskalacije nasilja na Zahodnem Bregu. Učinkovito delovanje Palestinske uprave je nujno za zagotavljanje palestinske samouprave in temeljni pogoj za mirno rešitev palestinskega vprašanja z vzpostavitvijo dveh držav,«.

»Namesto evtanaziranih Slovencev levičarji uvažajo Palestince!«

Omenjeno financiranje pa ni navdušilo predsednika SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti je bil tako kratek, a jasen: »Norci! Urili bomo Hamasovce, ki se jim bo po novem reklo palestinska policija«.

Tanja Fajon je dogovora o izplačilu finančne podpore podpisala s palestinskim ministrom za načrtovanje in mednarodno sodelovanje Estefanom Salamejem in evropsko komisarko za Sredozemlje Dubravko Šuica. FOTO: Omreje X Vlada Rs

Tudi šefu opozicije iddeja financiranja Palestincev pričakovano ni pogodu:

»Medtem ko mi zbiramo zamaške in donacije za slovenske hudo bolne otroke, Golobova vlada pošilja palestinski birokraciji več kot MILIJON EVROV vašega denarja. To seveda ni humanitarna pomoč. Namesto evtanaziranih Slovencev levičarji uvažajo Palestince, ker mislijo, da bodo to njihovi bodoči volivci. Naredimo temu konec na referendumu v nedeljo in na prihodnjih volitvah v Državni zbor. Dovolj je te norosti!«, je zapisal Janez Janša.