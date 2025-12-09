  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSESTRANSKA

Farmacevtko Jasno smo spremljali tudi na televiziji, najraje pa je med zelišči

Na eko zeliščni kmetiji Kalan na Kalobju vsako leto vzgojijo do 20.000 sadik. Jasna, ki kmetijo prevzema od očeta Milana, je tudi gasilka in plesalka.
Kakovostna pridelava zelišč je njihova velika prednost pred konkurenco. FOTO: Matic Javornik

Kakovostna pridelava zelišč je njihova velika prednost pred konkurenco. FOTO: Matic Javornik

Jasna Kalan je magistra farmacije, ki nadaljuje družinsko tradicijo na zeliščarski kmetiji na Kalobju. FOTO: Marko Leber

Jasna Kalan je magistra farmacije, ki nadaljuje družinsko tradicijo na zeliščarski kmetiji na Kalobju. FOTO: Marko Leber

Jasnin oče Milan Kalan veliko predava o zeliščih, o njihovi pridelavi je napisal tudi knjigo. Foto: Osebni arhiv

Jasnin oče Milan Kalan veliko predava o zeliščih, o njihovi pridelavi je napisal tudi knjigo. Foto: Osebni arhiv

V oddaji Japajade šov se je Jasna Kalan že prebila v polfinale. Foto: Arhiv oddaje

V oddaji Japajade šov se je Jasna Kalan že prebila v polfinale. Foto: Arhiv oddaje

Kakovostna pridelava zelišč je njihova velika prednost pred konkurenco. FOTO: Matic Javornik
Jasna Kalan je magistra farmacije, ki nadaljuje družinsko tradicijo na zeliščarski kmetiji na Kalobju. FOTO: Marko Leber
Jasnin oče Milan Kalan veliko predava o zeliščih, o njihovi pridelavi je napisal tudi knjigo. Foto: Osebni arhiv
V oddaji Japajade šov se je Jasna Kalan že prebila v polfinale. Foto: Arhiv oddaje
Mojca Marot
 9. 12. 2025 | 13:25
5:07
A+A-

Na severozahodnem delu Kozjanskega na nadmorski višini 620 metrov, sredi neokrnjenih kozjanskih gričev, v šentjurski občini leži vasica Kalobje. In prav tam, v Podlešju, sta se začela s pridelavo zdravilnih in aromatičnih rastlin že pred 30 leti ukvarjati Milan in Vikica Kalan. Njuna predanost delu in vse znanje, ki sta ga načrpala iz narave, sta kmalu obrodila sadove. Ne le da sta gojila številna zelišča, jih sušila in prodajala, dostikrat sta o njih tudi predavala ter svoje bogato znanje prenašala vsem, ki jih je to zanimalo. Domala tri desetletja sta soustvarjala zgodbo, prepleteno z naravo in ljudmi, ki so cenili njuno delo in zelišča. Kljub nepričakovani smrti Vikice pred štirimi leti se oče Milan ni predal. Nadaljeval je delo, pri tem pa se mu je pridružila hčerka Jasna, diplomirana farmacevtka, na katero sta starša že prej prenesla obilo ljubezni do zelišč.

Znan obraz

Morda je naključje, morda ni, da se je Jasna rodila ravno takrat, ko sta začela ustvarjati zeliščarsko zgodbo. Ko sta spoznala, da intenzivno nabiranje zelišč iz narave ni trajnostno, sta na Kalobju zasadila prvi nasad z žajbljem. Sledila mu je poprova meta, nato številna druga zelišča. Kmetija se je tako počasi in vse bolj uspešno širila. Število zelišč sta sčasoma zmanjšala in se osredotočila le na tiste, ki so prinašale največ koristi.

V oddaji Japajade šov se je Jasna Kalan že prebila v polfinale. Foto: Arhiv oddaje
V oddaji Japajade šov se je Jasna Kalan že prebila v polfinale. Foto: Arhiv oddaje

Iz lastnih semen sta vsako leto vzgojila približno 15 do 20 tisoč sadik, jih ročno sadila, negovala in tudi ročno pobrala, da so ostala le najboljša za res kakovostne čaje. »Dejansko sta moja starša začetnika te dejavnosti pri nas s strokovno podlago. Ves čas sta dajala in še vedno dajemo poudarek kakovosti zelišč, saj lahko konkuriramo predvsem s tem. Neznanje, še zlasti pa preveliko doziranje ter kombinacije različnih zelišč, ki ne sodijo skupaj, lahko prej škodi kot koristi ljudem. Zato se sama trudim spreminjati zeliščne oblike v bolj enostavne, da bi jih lahko uporabljale tudi mlajše generacije. Bolezni so bile namreč včasih predvsem problem starejših generacij, danes pa se z njimi soočajo tudi vse mlajši,« je povedala Jasna Kalan, ki je lani uradno prevzela vodenje kmetije in zdaj nadaljuje družinsko tradicijo. Pri delu ji pomaga fant.

Na našo pobudo se je ustanovil strokovni odbor za zelišča pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.

Kot magistra farmacije se še kako dobro zaveda, da je treba ustvariti most med tradicijo in potrebami sodobnega časa. »Dejansko poskušam združevati bogate izkušnje prve generacije s sodobnim strokovnim znanjem in svežimi pristopi,« je dejala Kalanova, ki je letos ena od ključnih akterjev v projektu Štartaj, Slovenija, že dvakrat pa smo jo lahko videli tudi v oddaji Japajade šov na TV Slovenija, v kateri izbirajo mlado kmetico leta. Uspelo se ji je prebiti v polfinale, kar pomeni, da jo bodo v oddaji gostili še enkrat, kdo ve, morda pa bo prav ona na koncu zmagala. V oddaji smo, denimo, izvedeli, da ni samo odlična poznavalka zelišč, teh gojijo že več kot 50 vrst, pač pa da je tudi gasilka, pravzaprav inštruktorica mladih gasilcev v domačem Kalobju, povrhu pa še odlična plesalka. Med študijem v Ljubljani je namreč plesala pri akademski folklorni skupini Franceta Marolta. »Verjamem, da nam narava ponuja neprecenljive zaklade, a uspeh je tudi v tem, kako spoštljivo in premišljeno jih znamo uporabiti,« je povedala Jasna.

Lahko smo jo videli v oddaji Japajade šov na TV Slovenija, v kateri izbirajo mlado kmetico leta.

Srečo imajo, da lahko ravno zaradi naravnih danosti pridelujejo ekološka, do narave prijazna zelišča, brez mineralnih gnojil in škropiv. Polja obdelujejo ročno in pridelek prav tako ročno pobirajo in odbirajo odpadle, odmrle in poškodovane dele, nato pa zelišča posušijo v sušilnici. Na ta način količine res niso velike, so pa zato zelišča najboljše kakovosti. Kot pravi, so v svetu zelišč zagotovo pustili pečat. »Velikokrat smo morali opraviti pionirsko delo. Povezali smo pridelovalce zelišč v društvo Arnika. Na našo pobudo se je ustanovil strokovni odbor za zelišča pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Smo pobudniki za nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščar pridelovalec in soavtorji poklicnega standarda in kataloga znanj,« je naštevala Kalanova. Ter sklenila, da so jih doslej obiskali že številni ljubitelji zelišč iz vse Slovenije, pri njih so se oglasili tudi strokovnjaki s področja kmetijstva iz Avstrije, Nemčije, Francije, Hrvaške, Srbije, Albanije, BiH ter celo Estonije. Pika na i je bil obisk atašejev EU s področja kmetijstva.

Jasna Kalan je magistra farmacije, ki nadaljuje družinsko tradicijo na zeliščarski kmetiji na Kalobju. FOTO: Marko Leber
Jasna Kalan je magistra farmacije, ki nadaljuje družinsko tradicijo na zeliščarski kmetiji na Kalobju. FOTO: Marko Leber

Jasnin oče Milan Kalan veliko predava o zeliščih, o njihovi pridelavi je napisal tudi knjigo. Foto: Osebni arhiv
Jasnin oče Milan Kalan veliko predava o zeliščih, o njihovi pridelavi je napisal tudi knjigo. Foto: Osebni arhiv

Več iz teme

Kmetijazdravilne rastlinezeliščaKozjanskodružina Kalan
ZADNJE NOVICE
13:45
Lifestyle  |  Astro
UM SE RAZŠIRI

Merkur v strelcu: bomo končno povedali, kar si res mislimo?

V tej energiji se rojevajo zamisli, ki nas lahko obrnejo v novo smer.
9. 12. 2025 | 13:45
13:27
Novice  |  Svet
BREZ DOKUMENTOV

Šokanten posnetek iz Dominikanske republike: gre res za Slovenko, ki je ostala brez vsega? (VIDEO)

V posnetku, ki se deli na omrežju TikTok, vidno nestabilna neznana ženska mimoidoče zaproša za pomoč.
9. 12. 2025 | 13:27
13:25
Novice  |  Slovenija
VSESTRANSKA

Farmacevtko Jasno smo spremljali tudi na televiziji, najraje pa je med zelišči

Na eko zeliščni kmetiji Kalan na Kalobju vsako leto vzgojijo do 20.000 sadik. Jasna, ki kmetijo prevzema od očeta Milana, je tudi gasilka in plesalka.
Mojca Marot9. 12. 2025 | 13:25
13:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIRCH BY ROMEO LANE

V nočnem klubu po zadnjih podatkih zgorelo 25 ljudi, lastnika odpotovala na dopust

Lastnika nočnega kluba Birch by Romeo Lane, katerega primer je zaradi številnih smrtnih žrtev kot posledice malomarnosti pred dnevi odmeval v medijih celega sveta, sta na počitnicah.
9. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Slovenija
ODPRTO PISMO PROTI PROJEKTU

Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Premier Robert Golob je napovedal javno naročilo za vzpostavitev platforme za generativno umetno inteligenco. Zdaj so se s pomisleki oglasili nevladniki, med podpisniki odprtega pisma pa najdemo nekaj zanimivih imen.
9. 12. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRAZNIKI

Ladeja Godina Košir: silvestrovo z neznancem (Suzy)

Letošnjih praznikov se zelo veseli.
9. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki