Fazane so v tem našem kraju izpustili v naravo, objekte predlagali za odprodajo

KONEC ZGODBE

Pred letom dni so zaprli še zadnje vzrejališče. Iztekajo se zadnje ure, da bi našli najemnika.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je 1. maja 2025 zaprl vzrejališče fazanov in poljskih jerebic v Beltincih, zadnje tovrstno v Sloveniji. Lovišče s posebnim namenom (LPN) Fazan Beltinci sicer ostaja, lovstvo na tem območju pa se preusmerja v javne naloge lovstva. Že več mesecev pred zaprtjem je vodstvo ZGS o tem obvestilo šest zaposlenih v Vzrejališču Beltinci. Kot poudarjajo v ZGS, je bilo povod za to oteženo poslovanje vzrejališča, k čemur so še največ prispevale negotove razmere, povezane z visokimi cenami krme, energentov in stroškov dela, ki so močno vplivali na višje cene vzrejene ...