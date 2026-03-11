Fazane so v tem našem kraju izpustili v naravo, objekte predlagali za odprodajo

Pred letom dni so zaprli še zadnje vzrejališče. Iztekajo se zadnje ure, da bi našli najemnika.
Ker se lovstvo usmerja k javnim nalogam, se vse bolj opušča tudi vzreja živali. FOTO: Oste Bakal
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je 1. maja 2025 zaprl vzrejališče fazanov in poljskih jerebic v Beltincih, zadnje tovrstno v Sloveniji. Lovišče s posebnim namenom (LPN) Fazan Beltinci sicer ostaja, lovstvo na tem območju pa se preusmerja v javne naloge lovstva.
Že več mesecev pred zaprtjem je vodstvo ZGS o tem obvestilo šest zaposlenih v Vzrejališču Beltinci. Kot poudarjajo v ZGS, je bilo povod za to oteženo poslovanje vzrejališča, k čemur so še največ prispevale negotove razmere, povezane z visokimi cenami krme, energentov in stroškov dela, ki so močno vplivali na višje cene vzrejene ...