Fekalije pomorile 28 ton rib! 280.000 evrov je ocenjena škoda

KATASTROFA

Takšne katastrofe v Halozah ne pomnijo. Prizadeta potok Studenčnica in ribogojnica Hrga.

Prebivalce Haloz je pred dnevi prizadelo neurje, ki je zdesetkalo pridelek in razdejalo infrastrukturo, nihče v teh krajih pa ne pomni katastrofe, kakršna se je zgodila na zadnji junijski dan. Iz Regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je v torek ob 21.06 občan v potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. »Gasilci PGD Ptuj so na kraju dogodka ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami. O dogodku so bile obveščene pristojne službe,« so zapisali, a takrat še ni bila znana razsežnost ekološke nesreče. Potok Studenčnica je namreč osrednji vodni vir tudi za ribogojnice dolvodno ...