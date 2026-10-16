Kamničani v šoku: v pitni vodi fekalne bakterije! Se onesnaženje zliva z Velike planine?

SPORNA VODA

Vzrok onesnaženja tudi po mesecu dni še ni znan.

Komunalno podjetje Kamnik je pred mesecem dni obvestilo svoje uporabnike, da je treba vodo prekuhavati. Težava je, ker se to sploh ni zgodilo prvič. V vodi, od katere je odvisnih več kot 20 tisoč prebivalcev Kamnika in okolice, so odkrili intestinalni enterokok, kazalnik fekalnega onesnaženja. Gre za bakterije, ki so prisotne v blatu ljudi in živali. Čeprav je bila to že druga mikrobiološka neskladnost, ki so jo zaznali v zadnjem času, vzrok zadnjega onesnaženja še vedno ni znan. Gre za bakterije, ki so prisotne v blatu ljudi in živali. Po odgovor smo se zato obrnili na Nacionalni inštitut za ...