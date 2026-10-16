Kamničani v šoku: v pitni vodi fekalne bakterije! Se onesnaženje zliva z Velike planine?

Vzrok onesnaženja tudi po mesecu dni še ni znan.
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Komunalno podjetje Kamnik je pred mesecem dni ponovno obvestilo svoje uporabnike, da je treba vodo prekuhavati. FOTO: Dejan Javornik
Komunalno podjetje Kamnik je pred mesecem dni obvestilo svoje uporabnike, da je treba vodo prekuhavati. Težava je, ker se to sploh ni zgodilo prvič. V vodi, od katere je odvisnih več kot 20 tisoč prebivalcev Kamnika in okolice, so odkrili intestinalni enterokok, kazalnik fekalnega onesnaženja. Gre za bakterije, ki so prisotne v blatu ljudi in živali. Čeprav je bila to že druga mikrobiološka neskladnost, ki so jo zaznali v zadnjem času, vzrok zadnjega onesnaženja še vedno ni znan.
Gre za bakterije, ki so prisotne v blatu ljudi in živali.
Po odgovor smo se zato obrnili na Nacionalni inštitut za ...