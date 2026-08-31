Festival goveje juhe: najboljšo jedo radeški otroci (FOTO)

ZNAMENITA JED

Prosvetno društvo Vrhovo šestič zapovrstjo priredilo festival slovenske goveje juhe. Med ocenjevalci letos tudi poseben gost, tekmovalec iz šova Kmetija Franc Vozel.

Ob taktih domačega ansambla Nagajivi fantje iz Radeč je rekordnih 16 ekip iz bližnje in daljne okolice Vrhovega, ene od krajevnih skupnosti občine Radeče, kuhalo pravo slovensko govejo juho, v kateri so bili letos edina dovoljena in pričakovana zakuha rezanci, ki so jo morali člani ekip pripraviti na prizorišču. To je bilo tudi letos športno igrišče ob domu Prosvete v Vrhovem, kjer ima sedež tamkajšnje Prosvetno društvo (PD). Do lani so pet uspešnih festivalov v kuhanju slovenske goveje juhe člani pripravili pod taktirko nekdanje predsednice PD Vrhovo Andreje Burkelc Klajn, letos prvič pa je ...