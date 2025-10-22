Festival permakulture Permafest na posestvu Podgrad: hrana naj bo zdravilo

Društvo za permakulturo Slovenije je na posestvu Podgrad pri Vranskem organiziralo prvi permakulturni festival Permafest. Gre za festival permanentne kulture, ki se rojeva spontano iz življenjskih potreb ljudi in skupnosti, hkrati pa se oblikuje zavestno, z mislijo na vsakega posameznika in v odgovornosti vsakega do celote.

Priznani svobodni raziskovalec, publicist in naravovarstvenik Anton Komat je v kritičnem preletu prek zaostrenih planetarnih in družbenih razmer spodbudil k temu, naj se ne pustimo ujeti v bermudski trikotnik kavča, televizije in hladilnika, v začaran krog konformizma, slabih novic in počasnega zastrupljanja telesa, naj s svojo aktivnostjo v vsakdanjem življenju raje sooblikujemo skupnost, v kateri bo kmet zdravnik in bo hrana naše zdravilo, v kateri bo zdravnik učitelj, čigar osnovna skrb bo zdravje soljudi ter pouk o možnostih samozdravljenja, »in v kateri bo učitelj kmet«, je dejal Komat, »otroci pa semena prihodnosti, ki jim je treba pomagati, da v stiku s preteklostjo in sedanjostjo uresničijo to, kar prinašajo na svet«.

Ljudje so prišli od vsepovsod in uživali ob poučnem dogodku.

Pekli so kostanj

Sledilo je intenzivno delo v skupinah, ki so se osredotočale na vse ključne pojave v družbi, od gradnje prebivališč, ekonomije, agrikulture, zdravja prek lastništva zemljišč in pravnih rešitev do orodij, tehnologije, kulture in izobraževanja ter vseh sadov, ki nam jih prinašajo izkušnje. Vse to so prisotni na koncu dneva povzeli v predloge za aktivno preoblikovanje družbe. Ves dan je potekala tudi tržnica ekoloških izdelkov in pobud za zdravo življenje, vrstile so se številne delavnice. Medgeneracijsko srečanje, ki naj bi postalo tradicionalno, se je končalo pozno zvečer z druženjem ob ognju, glasbi in peki kostanja ter krompirja.