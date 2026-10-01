Festival slovenskih sirov vabi

Festival slovenskih sirov je postal tradicionalni dogodek, ki vsakič prinese nekaj novega, svežega. Na letošnjem, ki bo v torek, 6. oktobra, od 11. do 19. ure v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, bo poudarek na senzoriki sira. Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi delavnice, na kateri se bodo seznanili z osnovami pokušanja in ocenjevanja sira. Prvič bo že pred festivalom potekalo ocenjevanje prijavljenih sirov članov Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Strokovna komisija bo podala svoje ocene, med festivalom pa bodo lahko tudi obiskovalci oddali glas za svoje favorite. Ob 18. uri bo slavnostna razglasitev nagrajenih.

Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi delavnice, na kateri se bodo seznanili z osnovami pokušanja.

Leta 1998 je skupina pionirjev slovenskega sirarstva na kmetijah ustanovila Združenje malih sirarjev, po desetih letih se je preimenovalo v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. Njihov osnovni namen je bil dvig ravni znanja o mlečnih izdelkih s kmetij in njihove kakovosti. Število članov je hitro raslo, prav tako zanimanje za številne sirarske tečaje in druga strokovna izpopolnjevanja. Kmalu so ugotovili, da jih takratna nacionalna zakonodaja ovira pri razvoju oziroma jim je celo grozila s preprečevanjem nadaljnjega dela. Z veliko vloženega truda in povezovanjem s sorodnimi organizacijami v Evropski uniji so dosegli ključni premik pri spremembah zakonodaje, ki je bila prej napisana za velike industrijske obrate.