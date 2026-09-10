Festival slovite mesnine in sladice napolnil središče Murske Sobote (FOTO)

V središču Prekmurja so pripravili že 16. festival prekmurske šunke in gibanice. Organizatorji, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Društvo za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot ter soboška mestna občina so v okviru projekta Diši po Prekmurju v Slovenski ulici poskrbeli za enkraten in nepozaben dogodek, ki je navdušil obiskovalce z vseh koncev Slovenije in tujine. Na prireditvi so si lahko ogledali razstavo prekmurskih gibanic in prekmurskih šunk ter jih tudi pokušali. Na stojnicah pa ni manjkalo drugih kulinaričnih specialitet, kot so bograč, langaš, dödoli, retaši, posolanke, idinjače, ocvirki, pražen krompir, bučno olje ...

Prekmurska gibanica je posebnost med sladicami, njena priprava je vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. Leta 2004 je pridobila nacionalno zaščito, leta 2010 pa še evropsko zaščito kot zajamčena tradicionalna posebnost.

Zlato odličje za gibanice je prejela Skupina Hudo dobro.

V Slovenski ulici je zadišalo ...

Namen festivala je promocija dveh zaščitenih prekmurskih izdelkov.

Med nastopajočimi je bila tudi romska skupina Romano Glauso.

Prekmurska šunka pa je najbolj prepoznavna sušena mesnina pomurske regije. Zaradi značilne oblike in tradicionalnega postopka priprave jo uvrščamo med slovenske kulinarične posebnosti. Leta 2004 je pridobila nacionalno zaščito, do 2014. pa evropsko zaščiteno geografsko označbo. Predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila je ob tem povedal: »Namen festivala sta promocija dveh zaščitenih prekmurskih izdelkov ter dvig zavesti o njunem pomenu v lokalnem in širšem slovenskem prostoru. Festival je oder za prekmursko kulinariko, ki je bistven del regionalne identitete. Je pa tudi priložnost za promocijo lokalnih proizvajalcev, kulture in tudi izdelovalcev domače obrti.«

»V teh 15 letih smo samo rasli, kar še posebno velja za prekmurski dobroti, šunko in gibanico. Prepoznavnost obeh naših izdelkov se je močno povečala, ne le po Sloveniji, temveč tudi v tujini. Prekmurska gibanica je v špici slovenskih sladic, saj je tudi med najbolj prepoznavnimi slovenskimi zaščitenimi izdelki. Tudi prekmurska šunka je v špici, saj ne smemo prezreti, da je to prvi mesni izdelek iz Slovenije, ki se je začel prodajati na Japonskem, kjer so potrošniki izjemno zahtevni. Lahko smo ponosni na svoje dosežke,« je še poudaril Kodila. Župan MO Murska Sobota Damjan Anželj je povedal, da festival, na katerega so ponosni, povečuje prepoznavnost mesta. »Postavlja nas na turistični zemljevid in privablja obiskovalce iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine. Dogodek iz leta v leto raste in pokaže celo regijo v njeni najboljši luči glede prekmurske kulinarike pa tudi prekmurske kulture in glasbe.«

Brez beltinske folklore ni šlo.

Pokazali sta, kako se dela prekmurska gibanica.

11 zlatih priznanj so podelili.

Odličja najboljšim šunkam in gibanicam

Glavni organizator Janko Kodila je žarel od zadovoljstva po še enem uspešnem festivalu.

Organizatorji so podelili odličja najboljšim šunkam in gibanicam. Zlata priznanja za prekmursko gibanico so prejeli: Skupina Hudo dobro, Terme 3000, Socialna kmetija Korenika, Kodila, Mlinopek, Terme Banovci, Pekarna Omar, Proizvodnja peciva Figaro, Turistična kmetija Ferencovi in Gostilna Lectar. Srebrna priznanja so prejeli Posestvo Passero, Gostilna Marič, CUDV Draga, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Lovenjakov dvor, Zdravilišče Radenci, Maja Cigut in Pri Štorklji, bronasta pa Gostilna Rajh, Hlebček, Turistična kmetija Puhan, Izobraževalni cent​er Piramida Maribor in Gostilna Na Jasi.

Priznanja so podelili tudi za prekmursko šunko. Najvišje, zlato priznanje, je prejelo Posestvo Passero, srebrni pa sta pripadli podjetju Kodila in Turistični kmetiji Puhan.

Obiskovalci se ob dogodku odpravijo še do drugih turističnih ponudnikov in vinskih kleti, s čimer festival prispeva tudi k oblikovanju dnevnih izletov oziroma daljšemu bivanju gostov v regiji. »Več vsebin bomo ponudili ljudem, bolj nas bodo obiskovali, pa še dlje bodo ostali,« je prepričan predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila. Za dopoldansko in zgodnjepopoldansko vzdušje so poskrbeli Panonski dečki, Vokalna skupina Irmice, 50 Fingers & Band ter Folklorna skupina Kulturno umetniškega društva Beltinci. Popoldanski del programa pa je prinesel nastope Mladih frajerjev, Romano Glauso in Prašnatih.