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ODHAJA V ZAPOR

Filmska tatvina na Kodeljevem: po kraji zlatnine želela splezati z balkona

Dvajsetletna Hrvatica bo zaradi tatvine 10 mescev na hladnem. Oškodovana Ljubljančanka tik pred božičem ob 21.500 evrov.
Hrvaška tatica je bila obsojena na 10 mesecev zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Hrvaška tatica je bila obsojena na 10 mesecev zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 5. 8. 2026 | 06:30
5:18
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Tri dni pred lanskim božičem se je v eni od hiš v Ulici Goce Delčeva na Kodeljevem v Ljubljani zgodila filmska tatvina. In to sredi belega dne. Le požrtvovalnemu sosedu oškodovane stanovalke Valenke S. se gre zahvaliti, da je v roke policistov padla vsaj danes 20-letna hrvaška državljanka Andrijana Radulović. Valenki S. bo še dolgo ostal v spominu prizor, ko se je okoli enih popoldne vrnila domov. »Skoraj me je kap,« je razlagala preiskovalcem dogodka. Pred njeno hišo je bilo več ljudi, na balkonu svojega stanovanja je, kot je razlagala, zagledala zamaskirano punco, ki je letela gor in dol. V ...
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