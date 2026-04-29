Finančni vplivneži kar mimo pravil, v zadnjih dveh letih jih je vse več

MAMIJO K INVESTICIJAM

Mamljive, a nevarne ponudne finančnih in investicijskih storitev na družbenih omrežjih. Veliko jih poteka brez opozoril in varovalk za investitorje.

Finančni vplivneži so v sodobnem digitalnem svetu tako pomembni, da zanje obstaja specializiran izraz finfluencerji (finančni influencerji). Ti širšim množicam približajo naložbe v delnice, borzne indekse, kriptovalute in druge finančne instrumente. Letos so dobili nasvete za odgovorno promocijo finančnih produktov ali storitev, a jih, če je soditi po objavah, ne upoštevajo. Sodobni finančni vplivneži prek TikToka in Instagrama nagovarjajo sledilce in jih – kljub priporočilom, naj ne poudarjajo besedne zveze hitro obogatite – mamijo k investicijam. »Pred tremi leti sem bila redno zaposlena, ...