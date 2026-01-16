First minute 2026: Turčija, Hrvaška ali terme doma – preverili smo, kje se res splača

Ne čakajmo na poletje, z zgodnjimi rezervacijami počitnic lahko veliko prihranimo. Če se bomo kot številni Slovenci letos odpravili na Hrvaško, se nam splača pobrskati po ponudbi hotelskega sklopa Valamar. Za zgodnjo prijavo ponujajo do 25 odstotkov popusta in še nekatere posebne ugodnosti za določene nastanitve. Tako lahko denimo za prenočitev v petzvezdičnem Pical Family Hotelu za sobo z all inclusive ponudbo plačamo že od 293 evrov, če se odločimo za določene datume, ponudbe vključujejo od enega do dva otroka. Za prenočitev z zajtrkom v štirizvezdičnem hotelu Tirena v Dubrovniku bomo odšteli od 129 evrov.

Potovalna agencija Palma ponuja first minute popuste za počitnice v Turčiji, Grčiji, Španiji, Egiptu, Črni gori in na Hrvaškem. Najvišji popusti so pri turških ponudbah, do 40 odstotkov. Grčija in Hrvaška sta znižani do 30 odstotkov, Egipt do 35 odstotkov, Španija in Črna gora do 20 odstotkov. Tako denimo za sedem dni na turški rivieri v petzvezdičnem hotelu Cesars Side odštejemo 899 evrov na osebo za prenočitev z zajtrkom, organiziran je tudi polet iz Ljubljane. Trizvezdični penzion Anita stane 419 evrov na osebo za sedem dni, polet je iz Ljubljane. Ceni vključujeta prenočitve in letalo, avtobusni prevoz do hotela ter Palminega agenta, ki je na voljo za pomoč. Čeprav je navedeno, da gre za first minte popuste, niso vse navedene cene povezane s poletjem, nekatere veljajo za zimske mesece.

Pri Oasistours kot first minute za leto 2026 izpostavljajo primer, 7 prenočitev, all inclusive v Tuniziji in polet iz Ljubljane za že 489 evrov. Najnižji ponudbi veljata za trizvezdična El Mouradi Club Selima v Port El Kantaoui in El Mouradi Cap Mahdia v Mahdiji.

Kdor najraje ostane na naših tleh, naj preveri ponudbo Sava Hotelov. Terme v zgodnji ponudbi ponujajo do 30 odstotkov ugodneje, resorte na Obali do 20 odstotkov ugodneje ter hotele na Bledu do 15 odstotkov ugodneje. V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu odštejemo od 152 evrov na sobo na noč, v hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah od 157,60 evra na noč. Po dva otroka sta povsod všteta in za njuno bivanje ni treba dodatno plačevati, če nimamo posebnih zahtev glede ležišč.

Na agenciji Sonček bomo za sedem dni v Vodicah v štirizvezdičnem hotelu Miramar odšteli od 509 evrov na osebo za polpenzion. Otrok do 12. leta biva brezplačno.

Če ciljamo na družinski oddih, se nam splača preveriti tudi Terme Čatež, kjer pri first minute za leto 2026 omenjajo 30-odstotni popust brez možnosti odpovedi oziroma 20-odstotni popust z možnostjo odpovedi, prav tako za rezervacije do 31. januarja, in to za izbrane termine med 24. aprilom in 30. septembrom 2026 (z izjemami v delu avgusta). Pri družinskih paketih izpostavljajo pomembno podrobnost: v določenih primerih lahko dva otroka bivata brezplačno (pod določeno starostno mejo).

Ugodne first minute ponudbe najdemo tudi na Kuponku in 1nadan. Na prvem lahko v Umagu v hotelu Umag na Hrvaškem odštejemo od 86,20 evra za 2 osebi na noč s polpenzionom, v Vodicah od 102 evrov na noč za dve osebi all inclusive light. En otrok je lahko poleg brezplačno. Na 1nadan lahko letujemo v Novem Vinodolskem v Vival Lišanj Family hotelu za od 157 evrov, cena velja za dve osebi na noč za polpenzion. Otrok je lahko poleg brezplačno, če je v postelji s starši. V portoroškem Hotel Histrion lahko prespimo za od 236 evrov za dve osebi na noč.

Številke, kot jih navajajo agencije, se slišijo res mamljivo, vendar pred vplačilom dobro preverimo, kaj točno določena cena ponuja. Cene se namreč razlikujejo glede na termin in tip sobe, ponekod so za določene dodatke (denimo prevoz z letalom ali še ena oseba, otrok, v sobi) potrebna doplačila. Vedno izpolnimo formularje na spletu, da dobimo ceno za naš konkretni primer, saj je lahko ponudba, ki deluje cenejša, v resnici dražja, ko seštejemo vse dejavnike.