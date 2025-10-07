  • Delo d.o.o.
VRHUNSKA KULINARIKA

Fižol in čokolada? Ne le odlična kombinacija, ampak kraljica promenade (FOTO)

Središče prestolnice v znamenju vrhunske kulinarike in ohranjanja tradicije. Vnovič so dokazali, da gre pri dogodku zlasti za stičišče ljudi in kultur.
Aleksander Brudar
 7. 10. 2025 | 23:01
6:22
Na prvi pogled se zdi, da fižol in čokolada ne gresta skupaj. A v Dobrotah Dolenjske na Mestnem trgu v Ljubljani so v soboto dokazali nasprotno. V okviru jesenske izdaje Promenade okusov v Stari Ljubljani so predstavili fižolovo torto. »Resnično morate poskusiti fižol v sladki jedi,« nas je opogumljala Špela Smuk.

»Če vam ne bi povedala, da je notri fižol, sploh ne bi vedeli, da je narejena iz njega,« je razložila. In res. Prej kot na fižol smo ob okušanju sladice pomislili na kostanj. »V bistvu smo fižol, ker ima veliko škroba, uporabili tako v testu, kjer je nadomestil moko, kot v kremi, kjer smo jo pač iz fižola naredili,« nam Smukova, sicer direktorica Zavoda Dobrote Dolenjske, izda male skrivnosti neobičajne sladice. Doda, da so želeli spomniti tudi na ribn'čana, avtohtono sorto fižola. Na Ribniškem fižolovo torto delajo tudi po recepturi iz knjige Andreje Škrabec. »Naša, hišna verzija se od tiste malo razlikuje. Tam jo premažejo s slivovo marmelado, mi pa še kremo naredimo iz fižola,« je razložila Smukova.

V času našega obiska je imela polne roke dela, saj je pripravljala hišno pirino kašo z jurčki v smetanovi omaki. Med kuhanjem nam pojasni, da so v jed vključili sestavine, ki so jih dobili izključno na Dolenjskem. »In prav gotovo je zdaj letni čas takšen, da smo uporabili gobe, lokalna zelišča, raško čebulo, ki je edina avtohtona dolenjska sorta čebule, domače olje ...« Jurčke so denimo nabrali na Trebelnem. Kajenski poper je z njihovega vrta, zelišča so iz Zeliščarskega centra jugovzhodne Slovenije, iz Škocjana. »Mi imamo 120 dobaviteljev, kmetov, čebelarjev, sirarjev ... Odkupujemo zelenjavo, sadje in tudi naša dekleta, ker smo zaposlitveni zavod, dosti nabirajo. Zdaj so denimo nabrale čemaževe popke,« je nadaljevala sogovornica. Te nato posušijo ter pripravijo za prodajo. Pri tokratni jedi so kot dodatek še posebno prišli do izraza.

Grajska jurka

Na drugi strani Ljubljanice, pri znameniti Zlati ladjici, je bilo mogoče okušati esenco črnega tartufa. Vpeta je bila v krompirjev pire, jed pa so obogatili še poširan rumenjak, gobova redukcija, zeliščne drobtine, praženi lešniki in sveža zelišča. K tej odlični jedi se je prilegel modri pinot iz kleti Maro.

Fižol smo, ker ima veliko škroba, uporabili tako v testu, kjer JE nadomestil moko, kot v kremi, kI smo JO pač iz fižola naredili.

»Naša klet Maro pomeni Mašina rodbina. Naša znamka vin je Murca,« je razložila Maša Samec, prapravnukinja veleposestnika, vinarja, tovarnarja in inovatorja Josipa Murse, ki s srčnostjo in odgovornostjo nadaljuje vinsko tradicijo. Glede na pisne vire tradicija vinarstva rodbine Mursa sega v začetek 17. stoletja. »Smo iz Ljutomersko-Ormoških goric, v bližini Jeruzalema. Danes smo veseli, da se lahko na promenadi okusov predstavimo tu pri Zlati ladjici,« je povedala Samčeva in dodala, da so z vini prvič prišli na trg leta 2020. Torej ravno v času korone. A to jih ni ustavilo. Njihova vina je danes mogoče kupiti tako v Sloveniji kot tujini.

K vinu iz vinske kleti Domain 1196 z avstrijske Štajerske se je zelo prilegla sladica grajska jurka, narejena prav za ta dogodek. Pripravili so jo v Kavarni Mao, ki deluje v gradu Fužine pod okriljem Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana. Sladica je narejena iz rahlega kakavovega biskvita, na katerem počiva bogata slovenska skuta, poseben pečat pa ji doda namaz iz jurke. Oziroma odpornega grozdja tradicionalne slovenske trte. Čisto na vrhu sta še nežen slovenski sirni namaz ter čokoladni znak, ki predstavlja omenjeno srednjo šolo.

Tamkajšnja dijakinja Julijana Giodani nam je zaupala, da se sladica tudi zaradi jurke zelo prileže k vinu. Bor Rolih, učitelj praktičnega pouka na šoli, je dodal, da so želeli s sladico spomniti na dolgoletno tradicijo šole. »Ideja je, da bomo, ker smo šola s tradicijo, saj smo že 80 let aktivni, to nadaljevali z nekimi tradicionalnimi slovenskimi jedmi oziroma komponentami, ki smo jih vključili v eno sladico.«

2020.

LETA so oživili tradicijo vinarske rodbine Mursa.

Po odlični sladici je bil že čas, da se čez Šuštarski most vrnemo na drugo stran Ljubljanice. Na Cankarjevem nabrežju smo se ustavili pri restavraciji Ja, Pr´Lectar 1822. Za ljubitelje gob je bila to idealna postaja. Med drugim je bilo mogoče okušati pašto s skuto z domačije Odems s pokljuškimi jurčki pa tudi z morskimi raki. Posebno doživetje so bili veganski štruklji s čičeriko in špinačo. Le nekaj korakov stran je bilo mogoče pri The Restaurant ob vinski kapljici briške domačije Medot okušati pečeno hobotnico na humusu s paradižnikom.

Čisto na koncu našega popotovanja smo se ustavili pri Steakhouse by Naša hiša na Gallusovem nabrežju, kjer je bil na voljo brisket miguel vergara. Te prsi brez kosti goveda pasme angus so bile počasi dimljene in pečene več kot 12 ur na nizki temperaturi. Tako so dosegli vrhunsko sočnost, mehkobo in aromo. K vsemu temu so se prilegla vina iz vipavske kleti Benčina.

Tokratna Promenada okusov je vnovič dokazala, da gre za stičišče ljudi in kultur. V večjem številu so se je udeležili sosedje iz Avstrije in Hrvaške. Po promenadi so se sprehajali tudi ptujski meščani, ki so tako domačin kot tujim gostom z elegantnimi oblačili meščanstva iz sredine 19. stoletja pričarali čas, ko je bilo promenadno družabno življenje v mestu v polnem razcvetu.

