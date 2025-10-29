  • Delo d.o.o.
OBIČAJI IN TRADICIJA

Flincanje ostaja le še spomin. Veste, kaj je to? (FOTO)

V Mislinjski dolini so pripravili že 16. tradicionalno flincanje.
Brez glasbene spremljave tudi tokrat ni šlo. FOTO: Koroški pokrajinski muzej

Pred desetletji je bilo to jesensko kmečko opravilo pomemben družabni dogodek na podeželju. FOTO: Koroški pokrajinski muzej

Koruzo ličkajo z odstranjevanjem krovnih listov s koruznega storža. FOTO: Koroški pokrajinski muzej

Dejan Vodovnik
 29. 10. 2025 | 09:26
Kožuhanje ali ličkanje koruze spada med izginjajoča jesenska kmečka opravila. Pred desetletji je bilo to jesensko kmečko opravilo pomemben družabni dogodek na podeželju, prava veselica za staro in mlado, tisti lepi kmečki običaj, ki je nekdaj na vseh kmetijah lepšal jesenske večere. Danes ga ohranjajo le redki.

1983. LETA so opustili mletje v mlinu.

»Danes se je kožuhanje ohranilo le še ponekod, zato smo veseli, da s Turističnim športnim društvom Vedrin in Vaško skupnostjo Turiška vas to tradicijo pri Erčevi žagi v Tomaški vasi ohranjamo že 16 let,« so sporočili iz Koroškega pokrajinskega muzeja iz Slovenj Gradca.

Za začetek pa vseeno nekaj o Tomaški vasi pri Slovenj Gradcu, manjšem naselju s komaj nekaj sto dušami.

Tam je ob reki Mislinji namreč spomeniškovarstveni kompleks, ki ga sestavljata stavbi mlina in žage z račami in jezom in je nekoliko odmaknjen od matične domačije, ki se ji po domače reče Herc. Manjša gospodarska objekta sta okoli leta 1914 postavila gospodarja Herčeve domačije Valentin in Terezija Laure. Delo v mlinu, predvsem pa na žagi, je pomenilo pomembno dopolnilno dejavnost na kmetiji. Lastniki so mletje žita in koruze v mlinu opustili leta 1983. Po letu 1991, ko so opustili tudi žagarsko dejavnost in niso več vzdrževali rač, je začela celota postopoma propadati.

V Mislinjski dolini je mlinarstvo doživelo zadnji večji vzpon v obdobju pred drugo svetovno vojno, saj je samo na razdalji nekaj kilometrov med Turiško vasjo in Šmartnim v prvi polovici 20. stoletja delovalo osem žag in sedem mlinov.

Iztrgano iz pozabe

A tokratni dogodek ni bil namenjen žagi ali mlinu, ampak ličkanju oziroma kožuhanju koruze, staremu in večinoma že pozabljenemu tradicionalnemu jesenskemu kmečkemu opravilu, ki ga je sodobno kmetijstvo malodane povsem povozilo in (skoraj) odgnalo v pozabo.

»Kožuhanje pripravljamo z namenom ohranjanja tradicionalne kmečke delovne šege kot vrednote kulturne dediščine, s tem omogočamo ljudem, da se seznanijo s to delovno prakso, mnogi pa podoživljajo spomine na to opravilo. Kožuhanje poznamo kot jesensko kmečko opravilo, s katerim pripravijo koruzne storže za sušenje, saj koruzna zrna s kasnejšo predelavo uporabljamo za prehrano ljudi in kot krmo za živali,« pravi muzejska svetnica Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

Na razdalji nekaj kilometrov je med Turiško vasjo in Šmartnim v prvi polovici 20. stoletja delovalo osem žag in sedem mlinov.

Doda, da »koruzo ličkajo z odstranjevanjem krovnih listov s koruznega storža, v Mislinjski dolini pravijo, da kožuhajo, medtem ko drugje na Koroškem koruzo flincajo. V zadnjih 50 letih pa sta motorizacija kmečkega dela in uvajanje novih načinov kmetovanja vplivala med drugim tudi na opuščanje ročnega dela in na izginjanje skupinskega opravljanja del.«

Rajšterjeva še pove, da je delo, h kateremu se ljudje zberejo, ko se začne mračiti, razdeljeno na tiste, ki kožuhajo in se posedejo okoli kupa koruze, jemljejo storže v roke, odstranjujejo liste in pustijo le tri do štiri liste. Storže zlagajo na kupe k tistim, ki vežejo po dva koruzna storža skupaj. Nazadnje pa pristopijo tisti, ki koruzo obešajo na izbrana mesta, kjer se bo sušila.

Hura, rdeči storž!

Enolično delo so si otroci popestrili z iskanjem rdečega storža, saj je tisti, ki je našel devetega po vrsti, lahko odšel spat. Pogosto se je delo zavleklo pozno v noč. Prvi so omagali otroci in starejši, mladina, ki je taka druženja izkoristila tudi za osebna spoznavanja, je običajno vztrajala do konca. Gospodinje so napekle pogač, kot pijačo pa so ponujali mošt (jabolčnik). V Dravski dolini so posebno za pogostitev ob ličkanju spekli še sturžen kruh, kruh iz nove koruzne moke.

Kožuhanje pripravljamo z namenom ohranjanja tradicionalne kmečke delovne šege kot vrednote kulturne dediščine.

»Druženje ljudi pri opravljanju skupinskega je bila priložnost, da so si izmenjali novice, zapeli kakšno pesem, dobri pripovedovalci so nizali zgodbo za zgodbo in obujali spomine na dogodke in ljudi, ki so se skupnosti vtisnile v spomin. Pri hišah, kjer so bili doma muzikantje, pa so po končanem delu tudi zaplesali.«

Tudi tokrat pa so po kožuhanju zaplesali v Tomaški vasi v Mislinjski dolini.

Koroškaobičajitradicijaličkanjeflincanjekmečka opravila
