Foto dneva! Poglejte, kako sta si premier Golob in minister Maljevac ogledala gradbišče v Lendavi (VIDEO)

Premier Robert Golob si je z ministrom Simonom Maljevcem in predsednikom uprave Stanovanjskega sklada RS Črtomirom Remcem ogledal gradbišče Stanovanjske soseske Lendava, kjer poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj.

»Pred slabim letom smo na tem mestu postavili temeljni kamen in lahko rečemo, da gradnja poteka po načrtih. Prav s sosesko Ob Kobiljskem potoku se je začel novi val gradnje 2.000 javnih najemnih stanovanj po vsej Sloveniji. Gre za enega naših manjših, a zelo ekonomičnih projektov, ki bo s skrbno optimizacijo in najnižjimi možnimi stroški gradnje omogočil zelo dostopne najemnine,« je ob tem poudaril Remec.

Gradnja v dveh fazah

V sklopu 1. faze je v gradnji stanovanjska stavba s 40 javnimi najemnimi stanovanji, ki bodo končana v prvi polovici prihodnjega leta skupaj z zunanjo pripadajočo kolesarnico in skupnim eko otokom za potrebe obeh objektov. Sklad je že začel z 2. fazo, graditi bodo začeli predvidoma prihodnje leto. Ocenjena investicijska vrednost po posamezni fazi je okvirno 5,7 milijona evrov oziroma skupaj približno 11,4 milijona evrov.

Na območju stanovanjske soseske Lendava poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj. FOTO: Mediaspeed.net

Vlada je bila na delovnem obisku v Pomurju, ki je bil po besedah premierja Roberta Goloba priložnost za ogled projektov, »ki jih izvajamo za ljudi«. V ospredju so bile naložbe v zdravstvo, javna stanovanja in gospodarstvo, med drugim gradnja laboratorija v soboški bolnišnici in rehabilitacijskega centra v Lukavcih.

Skupaj bo v soseski 80 stanovanj v dveh blokih, od tega bo 10 % prilagojenih osebam z gibalnimi in/ali zaznavnimi oviranostmi. Stanovanja bodo velika med 39 in 78 kvadratnimi metri. Teren ne omogoča gradnje podzemnih etaž, zato bo parkiranje urejeno na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti, kjer so predvidena tudi parkirišča za obiskovalce.