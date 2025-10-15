  • Delo d.o.o.
OGLED

Foto dneva! Poglejte, kako sta si premier Golob in minister Maljevac ogledala gradbišče v Lendavi (VIDEO)

Na območju stanovanjske soseske Lendava poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj.
Med obiskom, FOTO: Omrežje X Vlada Rs
Med obiskom, FOTO: Omrežje X Vlada Rs
M. U.
 15. 10. 2025 | 19:25
2:08
A+A-

Premier Robert Golob si je z ministrom Simonom Maljevcem in predsednikom uprave Stanovanjskega sklada RS Črtomirom Remcem ogledal gradbišče Stanovanjske soseske Lendava, kjer poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj.

»Pred slabim letom smo na tem mestu postavili temeljni kamen in lahko rečemo, da gradnja poteka po načrtih. Prav s sosesko Ob Kobiljskem potoku se je začel novi val gradnje 2.000 javnih najemnih stanovanj po vsej Sloveniji. Gre za enega naših manjših, a zelo ekonomičnih projektov, ki bo s skrbno optimizacijo in najnižjimi možnimi stroški gradnje omogočil zelo dostopne najemnine,« je ob tem poudaril  Remec.

Gradnja v dveh fazah

V sklopu 1. faze je v gradnji stanovanjska stavba s 40 javnimi najemnimi stanovanji, ki bodo končana v prvi polovici prihodnjega leta skupaj z zunanjo pripadajočo kolesarnico in skupnim eko otokom za potrebe obeh objektov. Sklad je že začel z 2. fazo, graditi bodo začeli predvidoma prihodnje leto. Ocenjena investicijska vrednost po posamezni fazi je okvirno 5,7 milijona evrov oziroma skupaj približno 11,4 milijona evrov.

Na območju stanovanjske soseske Lendava poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj. FOTO: Mediaspeed.net
Na območju stanovanjske soseske Lendava poteka gradnja 40 javnih najemnih stanovanj. FOTO: Mediaspeed.net

Vlada je bila na delovnem obisku v Pomurju, ki je bil po besedah premierja Roberta Goloba priložnost za ogled projektov, »ki jih izvajamo za ljudi«. V ospredju so bile naložbe v zdravstvo, javna stanovanja in gospodarstvo, med drugim gradnja laboratorija v soboški bolnišnici in rehabilitacijskega centra v Lukavcih.

Skupaj bo v soseski 80 stanovanj v dveh blokih, od tega bo 10 % prilagojenih osebam z gibalnimi in/ali zaznavnimi oviranostmi. Stanovanja bodo velika med 39 in 78 kvadratnimi metri. Teren ne omogoča gradnje podzemnih etaž, zato bo parkiranje urejeno na zunanjih parkiriščih ob dostopni cesti, kjer so predvidena tudi parkirišča za obiskovalce.

 

 

20:56
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Urška Klakočar Zupančič s fotografijo rdečih salonarjev poslala močno sporočilo: »Začenja se ...«

Pravi, da bo ostala jasna, odločna in nekoliko samosvoja.
15. 10. 2025 | 20:56
20:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNE PREVARE

Pazite se spletnih prevarantov, v Izoli izmaknili več tisoč evrov

Policisti primer preiskujejo.
15. 10. 2025 | 20:48
20:11
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: znaki, ki vedno govorijo resnico – tudi takrat, ko boli

Kateri horoskopski znaki ne poznajo laži?
15. 10. 2025 | 20:11
19:46
Novice  |  Slovenija
NOVA STRANKA

Aktualni evropski poslanec izvoljen na čelo nove stranke Prerod

V Kočevju ustanovni kongres.
15. 10. 2025 | 19:46
19:33
Bulvar  |  Tuji trači
VRTGOLAVI ZASLUŽKI

Barron Trump pri devetnajstih ustvaril že 130 milijonov, Melania kipi od ponosa

Barron naj bi imel pomembno vlogo tudi pri Trumpovem vstopu v svet kriptovalut.
15. 10. 2025 | 19:33
19:30
Premium
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Sposoben družinski suv, ki pa ni ravno poceni (FOTO)

Volkswagen tayron kot večja izvedba bolj znanega tiguana.
Gašper Boncelj15. 10. 2025 | 19:30

