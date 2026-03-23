Fotografije s sredincem razburile javnost: kaj pravita Asta Vrečko in Luka Mesec?

Dan po volitvah političnega dogajanja še zdaleč ni konec. V ospredje je stopila afera s fotografijami in posnetki, na katerih naj bi predstavniki Levice kazali sredinec. V stranki trdijo, da gre za ponarejene oziroma tehnološko manipulirane vsebine, primer pa je sprožil tudi odzive o morebitni zlorabi dostopa do novinarskega središča.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da so se po volitvah začeli širiti sporni vizualni materiali, ki naj ne bi odražali dejanskega dogajanja. »Danes pa dobivam cel kup sporočil, da krožijo neke fotografije in posnetki naju z Luko Mescem, kjer kaževa sredinec. Seveda gre za deepfake,« je zapisala. Dodala je, da takšnih gest nista naredila in da je manipulacijo mogoče tudi tehnično preveriti. Ob tem je izrazila zaskrbljenost nad ravnanjem posameznikov z dostopom do novinarskega središča: »Zgrožena sem, da se lahko tako zlorabi novinarska akreditacija v novinarskem središču državnega zbora,« je zapisala in dodala, da razmišlja o pravnih ukrepih.

Ostre obsodbe zlorab

Na dogajanje so se za Slovenske novice odzvali tudi v Levici, kjer so bili do primera izjemno kritični. Zapisali so: »po drugi strani obsojamo tudi zavržno prakso enega od akreditiranih posameznikov, ki je fotografije iz medijskega središča zlorabil za širjenje zmanipuliranih in lažnih vsebin. Ob tem opozarjamo tudi na odgovornost državnega zbora, ki je akreditacijo omogočil.« Podobno so na problematiko opozorili tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS), kjer poudarjajo, da takšna ravnanja pomenijo resen odmik od profesionalnih in etičnih standardov.

Luka Mesec in Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel

V DNS ob tem opozarjajo, da spremljanje volitev ni zasebni dogodek, temveč dejavnost v javnem interesu, zato morajo biti novinarjem zagotovljeni ustrezni pogoji za delo, hkrati pa je nujno spoštovanje profesionalnih standardov.