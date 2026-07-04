Fotografiral je tank, tankist ga je ustrelil: opozarjali so ga, naj ne stopi na cesto

Ob dnevu državnosti in obletnici osamosvojitve Slovenije so se tudi letos poklonili Janezu Svetini. Pri spominski plošči na Partizanski cesti v Gornji Radgoni so Pripadniki OZ VVS Gornja Radgona, OZ VVS Zgornja Gorenjska in PVD Sever za Pomurje, Pododbor Gornja Radgona položili venec in prižgali svečke natančno na dan in ob uri, ko je bil Janez ustreljen: 28. junija ob 11.30. Predstavniki veteranskih organizacij so zaznamovali 35. obletnico smrti pisatelja, psihologa, fotografa in svetovnega popotnika, misleca, prevajalca, predavatelja, poznavalca indijske duhovnosti in svetovne književnosti. Janez Svetina se je rodil 26. decembra 1941 v Rečici pri Bledu, 28. junija pa je postal prva civilna žrtev vojne za Slovenijo v Pomurju.

Tokratno žalno svečanost z naslovom Naj ne bo nikoli pozabljeno je vodil Dušan Zagorci, podpredsednik OZ VVS Gornja Radgona in upokojeni radgonski ravnatelj. Pred položitvijo vencev in prižigom sveč je spregovoril o njegovem življenju in delu.

Vojaki 32. motorizirane brigade polkovnika Popova so tistega dne zavzeli mejni prehod.

Janez Svetina je bil potepuška duša in svetovni popotnik, kljub temu pa je domovino vedno postavljal na prvo mesto.

Spomnimo: dan pred prihodom pripadnikov JLA v Gornjo Radgono 27. junija 1991, je Svetina predaval učiteljem osnovnih šol z območja takratne enotne občine Gornja Radgona. Zatem je prespal v mestu ob reki Muri, kamor pa so že naslednji dan vdrli tanki JLA, ki so prispeli iz Varaždina na Hrvaškem. Nekaj čez pol dvanajsto uro dopoldne je Svetina fotografiral tanke in vojsko, ko ga je eden izmed tankistov ustrelil. Janez je bil na mestu mrtev. V njegovem fotografskem aparatu so na filmu našli njegovo zadnjo fotografijo, posnetek oklepnika, s katerega je vojak streljal nanj in ga ubil.

Naredili veliko škode in zakrivili dve civilni smrtni žrtvi

Nekaj novinarjev in občanov se nas je zbralo za obzidjem Ljubljanske banke, kjer je bil tudi kiosk Jaro s hladno pijačo in hitro prehrano. Okoli 11. ure se je kolona oklepnikov JLA prebila skozi središče mesta mimo vseh nas. Nekaj sto metrov naprej, pred cerkvijo sv. Petra, mestnim muzejem ter takratno postajo milice, ki je že bila prazna, so kolono z molotovkami zaustavili prostovoljci. Začel se je spopad, v katerem je izgubilo življenje nekaj vojakov JLA in Janez Svetina, ki smo mu tam prisotni odsvetovali, da se izpostavi na odprtem prostoru. Kljub temu je stopil na cesto med banko in trgovino Sloga, kjer je naredil tudi svoj zadnji posnetek tanka, ki je obtičal v koloni pred muzejem. Iz tanka so streljali in zadeli Janeza, da je obležal mrtev.

Naj ne bo nikoli pozabljeno! FOTO: Franc Klemenčič

28. junija 1991 so ga ubili.

Vojaki jugoslovanske armade pod poveljstvom poveljnika 32. motorizirane brigade polkovnika Berislava Popova (1944–2020) so tistega dne začasno zavzeli mejni prehod. Na poti iz Ormoža v Gornjo Radgono so naredili veliko škode in zakrivili dve civilni smrtni žrtvi. V Radencih je bil ustreljen Alojz Gaube z Janževega Vrha, ki je pozneje, 3. julija, umrl v Splošni bolnišnici Murska Sobota v Rakičanu. Na poti proti cilju, radgonskemu mejnemu prehodu, pa je v neposredni bližini občinske stavbe v središču Gornje Radgone pod streli jugosoldateske padel Janez Svetina.

Slovenske novice v soboto, 29. 6. 1991

Slovenske novice v petek, 28. 6. 1991