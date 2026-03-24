SIMBOL SLOVENSTVA

Frajtonarica na seznamu dediščine, pri nas jo igrajo od druge polovice 19. stoletja

Diatonična harmonika je simbol slovenstva.
Franc Mihelič spada med njene največje mojstre. FOTO: Primož Hieng

harmonika

V gostilni Pri Repanšku na Homcu so vrsto let prirejali tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko. FOTO: Primož Hieng

V cerkniškem pustu jo igra Pavliha. FOTO: Primož Hieng

Rutarjeva harmonika FOTO: Arhiv S. N.

Med izdelovalci harmonik je tudi Danilo Poljanšek. FOTO: Primož Hieng

Avgust Stanko s svojo harmoniko FOTO: Arhiv S. N.

S štajersko različico je med prvimi zaslovel Dolenjec Lojze Slak. FOTO: S. N.

Primož Hieng
 24. 3. 2026 | 07:22
Ministrstvo za kulturo je v Register nesnovne kulturne dediščine na predlog koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine vpisalo dve novi enoti – igranje na diatonično harmoniko in telovske procesije. Register tako skupno šteje že 137 enot in 408 evidentiranih nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Intuitivno igranje

»Diatonična harmonika je aerofono glasbilo škatlaste oblike z mehom. Igranje nanjo temelji na diatonični uglasitvi in nadzorovani smeri meha, saj se pri raztegovanju in stiskanju na istem gumbu oglašata tona različne višine ali različna akorda. Pogosto velja za prepoznaven simbol slovenske glasbe,« so zapisali v Register nesnovne kulturne dediščine.

Dodajajo, da se med igranjem na meh razteguje in stiska, zrak pa potuje čez kovinske jezičke, ki zanihajo in ustvarijo zvok: »Ker omogoča sočasno izvajanje melodije, basovske osnove in akordične spremljave, lahko diatonična harmonika nadomesti več glasbil hkrati. Z desno roko se praviloma igra melodijski del glasbila, z levo pa spremljevalni del z basovskimi toni in akordično spremljavo. Melodijski del ima najpogosteje dve do štiri navpične vrste gumbov, kar omogoča igranje v omejenem številu tonalitet; temu se prilagaja tudi število basovskih gumbov in akordične spremljave. Igranje nanjo zaznamuje prilagajanje diatonični uglasitvi. Posebnost glasbila je, da se na istem gumbu ob spremembi smeri meha (ob raztegovanju ali stiskanju) praviloma oglašata tona različnih višin oziroma različna akorda, zato je nadzor smeri meha pri igranju bistven. Zaradi teh lastnosti omogoča intuitiven način igranja in razmeroma preprosto učenje po posluhu.«

Igranje za ples

Pojav diatonične harmonike je povezan z iznajdbami Christiana Friedricha Ludwiga Buschmanna, ki je okoli leta 1822 patentiral preprosto glasbilo s prenihajočimi jezički in mehom, ter Cyrilla Demiana, ki je 1829. patentiral podobno glasbilo z novostjo, da zazveni akord s pritiskom le enega gumba. Godci na Slovenskem so jo začeli uporabljati v drugi polovici 19. stoletja. Kmalu je postala prevladujoče glasbilo, v godčevskih sestavih je prevzela osrednjo vlogo in spodrinila nekatera druga glasbila, pogosto pa so nanjo igrali tudi solistično. V ljudskoglasbenih praksah je imela osrednjo vlogo predvsem pri igranju za ples, v sodobnosti pa je njena raba raznolika ter obsega različne glasbene zvrsti, zlasti narodnozabavno in popularno glasbo.

137 enot je vpisanih v register.

V obrazložitvi ob vpisu v Register nesnovne kulturne dediščine so zapisali, da je diatonična harmonika eno od najbolj priljubljenih in prepoznavnih glasbil na Slovenskem ter hkrati eno od najbolj razširjenih glasbil po številu izvajalcev in poslušalcev: »Občasno prevzema tudi simbolno vlogo slovenstva, saj se z igranjem nanjo, z glasbilom in njegovim značilnim zvokom identificira vse več posameznikov in skupnosti. Igranje diatonične harmonike ima na Slovenskem dolgo tradicijo, razširjeno je po celotnem slovenskem prostoru, pa tudi med izseljenci in zunaj naših etničnih mej. Danes je močno navzoče predvsem v različnih popularnih glasbenih zvrsteh, uživa razmeroma veliko medijsko podporo in je vključeno v javno glasbeno šolstvo. Kljub temu med godci še vedno obstajajo starejše različice glasbila ter načini igranja in repertoar, ki izhajajo iz ljudskoglasbene prakse. Te starejše harmonike, z njimi povezani repertoar in raznolike prakse igranja imajo poleg zgodovinskega pomena tudi posebno estetsko vrednost, saj omogočajo vpogled v glasbene in izvedbene koncepte preteklih obdobij, njihovo ohranjanje pa pomembno prispeva k razumevanju zgodovinske kontinuitete in raznolikosti slovenske glasbene identitete.«

Razširjeno je po celotnem slovenskem prostoru, pa tudi med izseljenci in zunaj naših etničnih mej.

Tri različice

Od začetka 20. stoletja je igranje na diatonično harmoniko močno navzoče med Slovenci in velja za enega od prepoznavnih znakov slovenske glasbe. V zadnjih desetletjih se njena priljubljenost povečuje, zaradi česar je nastala tudi potreba po poučevanju igranja s pomočjo učnih gradiv. Najprej so se pojavili prijemni zapisi, nato prijemno-notni za potrebe javnega glasbenega šolstva, v katerem se diatonična harmonika poučuje od leta 2000, pa še standardni notni zapis. Vseeno pa se znanje najpogosteje prenaša neformalno s t. i. ustnim izročilom oziroma po posluhu, kar je bil do devetdesetih let tudi edini način učenja.

Cyrill Demiana je 1829. patentiral glasbilo z novostjo, da zazveni akord s pritiskom le enega gumba.

»Sprva je bilo igranje tesno povezano z ljudskoglasbeno tradicijo ter razširjeno po večini slovenskega prostora in med izseljenci,« preberemo v Registru nesnovne kulturne dediščine. »O priljubljenosti glasbila pričajo številni narečni izrazi (npr. frajtonarca, gómbaste fude, meh, ramonka, muga, lájne) ter številni priznani slovenski izdelovalci (npr. Lubas, Ploner, Kucler, Mrvar, Flajs, Prostor, Železnik). Na Slovenskem so igrali predvsem na tri različice diatonične harmonike, imenovane kranjska ali stara kranjska, štajerska ter trieština ali plonarca. Razlikujejo se po videzu in razvrstitvi tonov med gumbi, kar zahteva drugačen način igranja. Igranju sta se prilagajala tudi repertoar in godčevska ustvarjalnost. Po drugi svetovni vojni se je z uveljavljanjem klavirske harmonike zanimanje zmanjšalo, obujati pa se je začelo s pojavom narodnozabavne glasbe. Z diatonično harmoniko je med prvimi zaslovel Ansambel Lojzeta Slaka, ki je z uporabo štajerske različice pripomogel, da je ta prevladala, igranje na staro kranjsko pa se je povsem opustilo.«

diatonična harmonikaharmonikaglasbakulturna dediščina
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate denar na računu? Ni nujno najboljše

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Zakaj nabava odloča o zmagovalcih in poražencih?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
