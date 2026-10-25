Franc je rekorder v županovanju, med njim je postal celo pradedek (FOTO)

Franc Mužič, slovenski rekorder v županovanju, je v velikem slogu proslavil svoj 80. rojstni dan in uradni zaključek 32-letnega vodenja briške občine. Praznovanje je potekalo v čudovitem ambientu Vile Vipolže, ki je bila obnovljena prav v času njegovega dolgoletnega županovanja. Večer je postregel s številnimi čustvenimi trenutki in priznanji. Slavljenca so slovesno sprejeli v Združenje slovenskega reda vitezov vina, saj je postal častni član; to je izjemno priznanje njegovega prispevka k prepoznavnosti briške vinske kulture v domovini in tujini. Presenečenje večera je bil vsekakor nastop glasbene dive Helene Blagne, ki je Franca vrnila v preteklost, saj je na gradu Dobrovo nastopila na samem začetku njegovega županovanja, zdaj pa krog simbolično sklenila še z nastopom ob koncu njegove bogate politične kariere.

80. LET JE PRAZNOVAL 15. vinotoka.

Prijatelji in sorodniki so se nasmihali zgodbam iz šolskih klopi, ko je bil Franc znan kot nagajiv fant. Med navzočimi je požela veliko smeha tudi anekdota o tem, kako je svoje sestrične prepričal, da ima v rokah pravi fotoaparat in da jih bo fotografiral, v resnici pa je šlo za navadno škropilnico, s katero jih je poškropil z vodo – otroci pač niso vedeli, kakšen je fotoaparat.

Po treh desetletjih predanega dela za Občino Brda se Franc Mužič podaja v zasluženi pokoj, a dolgčas mu zagotovo ne bo. Občinski sodelavci so mu podarili bon kmetijske trgovine, na katerem piše, da ga je treba unovčiti čim prej, saj ni malo dela s trtami v brajdi, kot Brici in Brike pravijo vinogradu. Župan rekorder pa je ponosno poudaril, da bo svoj čas zdaj najraje in v največji meri namenil svoji zvesti soprogi Jožici. Kot izjemno družinskega človeka ga neizmerno osrečujejo tudi vnukinja Ema in vnuk Matic ter dveletna pravnukinja Mija. Praznovanje v Vili Vipolže se je ob glasbi, žlahtni briški kapljici in dobri družbi zavleklo globoko v noč, briškemu županskemu rekorderju pa so vsi zbrani zaželeli predvsem zdravja in obilo veselja tudi v novem poglavju.

Z ženo Jožico sta skupaj prerezala torto. FOTO: Damijan Simčič/Zoso foto

Darij Vouk z Mosta na Soči je prijatelju Francu podaril štruco velikanko. FOTO: Damijan Simčič/Zoso foto

Franc je postal častni član Združenja slovenskega reda vitezov vina. FOTO: Damijan Simčič/Zoso foto

Dogodek ni minil brez ubranih glasov Noneta Brda. FOTO: Damijan Simčič/Zoso foto