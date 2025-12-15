Franc šel na veselico in izginil

NAJDLJE POGREŠAN V SLOVENIJI

Najdlje pogrešani človek v Sloveniji je Franc Selišnik iz Solčave. Krožile so celo govorice o ugrabitvi, a dokazov niso nikoli našli.

Vsako leto je v Sloveniji pogrešanih nekaj sto oseb, od otrok in mladoletnikov do odraslih. Večina se jih vrne domov ali jih najdejo žive, nekatere tudi mrtve (po večini ne gre za posledico kaznivih dejanj). Precej pogrešancev pa policisti uvrstijo na svoj spletni seznam pogrešanih oseb. »Javno objavljamo samo podatke o tistih pogrešanih osebah, za katere ocenjujemo, da nam lahko splošna javnost pomaga pri njihovem iskanju,« je zapisano na straneh nacionalne policije. Oseba ostane pogrešana, dokler je ne najdejo žive ali mrtve, pa čeprav je bila medtem na sodišču uradno že razglašena za ...