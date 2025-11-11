Franc v Vodicah navdušil z razstavo Zgodbe v lesu (FOTO)

Dela priznanega rezbarja Franca Kublja iz Bukovice pri Vodicah z ljudskimi motivi, ki jih nikoli ni delal po naročilu, niti niso bile na prodaj, vselej izžarevajo domačnost in toplino.

Številni reliefi, kipi, jaslice, sklede, božični prizori, razpela in drugi zelo lepo oblikovani izdelki iz različnih vrst lesa, ki pripovedujejo zgodbe o življenju, so bili minuli konec tedna, od petka do nedelje, na ogled v dvorani Kulturnega doma Vodice. Zanimiva rezbarska razstava Zgodbe v lesu je bila deležna številnih pohval.

Izdelal in poslikal je tudi kmečko skrinjo in harmoniko.

Obiskovalci so bili navdušeni nad predstavljenimi izdelki.

Reliefi, kipi, jaslice, sklede, božični prizori, razpela in drugi izdelki iz različnih vrst lesa pripovedujejo zgodbe o življenju.

Priznanje župana

Na odprtju se je oglasila harmonika, poimenovana kubelj, ki jo je izdelal Franc sam, Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika pa je recitiral svojo avtorsko pesem iz knjige Srčnice. Razstavo si je v soboto ogledal tudi vodiški župan Aco Franc Šuštar – za svoje dolgoletno ustvarjalno delo in predano ohranjanje ljudske kulturne dediščine je Franc Kubelj ob praznovanju občinskega praznika letos prejel tudi priznanje vodiškega župana.

Čreda v galopu

Franc je izdelal in postavil na razstavo številne reliefe, med njimi dela Poslednja večerja, Sveta družina, Družina pod križem, glasbilo alpski rog, Pivska družba v kmečki sobi, Konji v galopu, Mati reže kruh, kmečka skrinja, Kristus na gori ter Kmečka družina pri obedu. Med zadnjimi je izdelal Štiri letne čase. Nekatera njegova dela močno presegajo obrtniškost. Denimo velika slika Zadnja večerja. Kot je povedal Franc, ima doma za še eno razstavo izdelkov. Na diatonično harmoniko kubelj so vse tri dni razstave igrali številni harmonikarji.

Najprej je bila vrtnica

Rezbar in jasličar Kubelj, doma iz Bukovice pri Vodicah, že vrsto let s svojim delom ohranja in bogati ljudsko kulturno dediščino vodiške občine. S svojim znanjem, ustvarjalnostjo in ljubeznijo do tradicije povezuje preteklost s sedanjostjo ter navdihuje mnoge. Njegove jaslice, ki jih že več let decembra na prostem v Bukovici pripravlja skupaj s sosedi, so postale simbol topline in skupnosti.

Doma in v tujini je pripravil več razstav, doma pa hrani izjemno zbirko lesenih del, ki pripovedujejo zgodbe o ustvarjalnosti in srčnosti. Vse njegove stvaritve iz vsakdanjega življenja ter iz časov naših dedov so mojstrsko upodobljene, nekatere že na meji umetnosti.

Na ogled je postavil tudi Štiri letne čase.

Vsi izdelki so narejeni izredno natančno in s poznavalsko uporabo pretežno doma narejenega orodja ter z veliko potrpežljivosti. Njegova prva stvaritev je bila slika z vrtnico. Na njegovi polici je na desetine različnih pripomočkov za ročno obdelavo lesa. Pravi, da je najlaže delati z lipovino, a barvno sta mu najbolj všeč oreh ter les sadnega drevja.

Franc Kubelj ima izjemen občutek za naravo in sliši zgodbe, ki mu jih pripovedujejo drevesa. »Vse se zgodi s svojim namenom,« pa pove o nesreči z motornim zmajem, ki jo je doživel pred leti. Po njej se mu je življenje močno spremenilo. Kljub težavam z zdravjem se je začelo novo poglavje, ko je našel čas za vedno tlečo željo po rezbarjenju. Kot so povedali obiskovalci razstave, Franca poznajo kot zelo delavnega in skromnega človeka.