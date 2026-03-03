  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PGD SPODNJA ŠČAVNICA

Franc Vurcer in Jože Tomažič sta skupaj gasilca že 110 let (FOTO)

Gasilci iz Spodnje Ščavnice prihodnje leto praznujejo 90-letnico.
Skrb za podmladek stalna naloga vodstva društva FOTO: F. K.

Skrb za podmladek stalna naloga vodstva društva FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

FOTO: F. K.

Skrb za podmladek stalna naloga vodstva društva FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
O. B.
 3. 3. 2026 | 22:48
 3. 3. 2026 | 22:48
3:57
A+A-

V Gostilni Roškar v Lastomercih je potekal 89. zbor članstva Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Spodnja Ščavnica, katerega so se poleg članov društva, teh je 93, udeležili predstavniki številnih okoliških PGD, ter drugi gostje. Med temi velja omeniti Stanka Bratuša poveljnika Gasilske zveze Gornja Radgona in radgonskega podžupana Mirana Dokla. Na zboru, kateremu je predsedoval Tonček Mlinarič, so se uvodoma z minuto molka poklonili pokojnim članom. Milan Erdela, dolgoletni predsednik društva je zbranim povedal, da je društvo v lanskem letu dobro sodelovalo z Občino Gornja Radgona, z občinskim gasilskim poveljstvom in GZ Gornja Radgona, civilno zaščito, svetom domače krajevne skupnosti, kakor tudi z vsemi društvi in klubi ter gasilskimi društvi v širšem okolju.

V društvu so namenili veliko pozornost izobraževanju in pridobivanju mladih novih članov. Pozabili pa tudi niso na svoje starejše člane. Slednji so jim v veliko pomoč pri urejanju okolice in čiščenju opreme po opravljenih operacijah. Skupno je bilo lani v društvo opravljeno skoraj 1.400 ur prostovoljnega dela. Ni pa jim v lanskem letu uspelo ureditev garaže za prikolico. Upajo, da jim bo to uspelo, ko bodo poleg vsega namenili veliko pozornost pripravam na 90. letnico, ki jo bo društvo praznovalo v prihodnjem letu. Poveljnik društva Mitja Vrbančič je poudaril, da je julija lani prišlo na kmetiji Bračko v Lastomercih do velikega požara in da je društvo za podobne požare ni dovolj opremljeno. Na njihovem požarnovarnostnem okolju je namreč kar nekaj podobno velikih kmetij.

FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.

V društvu so namenili veliko pozornost izobraževanju in pridobivanju mladih novih članov. Pozabili pa tudi niso na svoje starejše člane. Slednji so jim v veliko pomoč pri urejanju okolice in čiščenju opreme po opravljenih operacijah.

Ohranili vsakoletno tekmovanje v gasilskih veščinah

Branko Kocbek, ki je v društvo zadolžen za finančno poslovanje je povedal, da so v lanskem letu imeli nekaj čez 26.500 evrov prihodkov, od tega so okrog 2.000 evrov prenesli v letošnje leto, ko predvidevajo, da bodo imeli okrog 28.000 evrov prihodkov. Sicer pa je bilo poudarjeno, da bodo v naprej namenjali veliko pozornosti izobraževanju članstva, pridobivanju mladih članov v svoje vrste, urejanju gasilskega doma in okolice tega. Dom kot tak je bil in je še vedno v ponos kraja oz. tamkajšnjega okolja. Na vsak način pa si želijo leto urediti garažo za prikolico. Svoje dejavnosti bodo gasilci tudi letos »prikazali« v času meseca požarne varnosti. Ob koncu leta pa bodo razdeljevali po gospodinjstvih svojega okoliša, koledarje. Društvo sicer deluje poleg območja Spodnje Ščavnice še v vaseh Aženski Vrh, Zagajski Vrh, Lastomerci, Plitvički Vrh in še na delu vasi Lomanoše.

FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.

Poveljnik GZ GR Stanko Bratuša je poudaril, da je PGD Spodnja Ščavnica eno redkih društev, ki je ohranilo vsakoletno tekmovanje v gasilskih veščinah. Podžupan občine Gornja Radgona Dokl pa se je gasilcem zahvalil za njihovo dejavnost in obljubil finančno pomoč tudi v letošnjem in v naslednjih letih. Predstavniki prisotnih gasilskih društev so pohvali delo društva in predvsem medsebojno sodelovanje. Na občnem zboru so podelili tudi nekaj priznanj in zahval, med katerimi velja omeniti Franca Vurcerja za 60 in Jožeta Tomažiča za 50 letno članstvo. Po zboru je sledilo druženje vseh zbranih ob prigrizkih in napitkih. 

FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.
FOTO: F. K.

Poveljnik GZ GR Stanko Bratuša je poudaril, da je PGD Spodnja Ščavnica eno redkih društev, ki je ohranilo vsakoletno tekmovanje v gasilskih veščinah.

Več iz teme

Franc Vurcer in Jože Tomažičgasilciprostovoljno gasilsko društvoprostovoljstvoPGD Spodnja Ščavnica
ZADNJE NOVICE
22:48
Novice  |  Slovenija
PGD SPODNJA ŠČAVNICA

Franc Vurcer in Jože Tomažič sta skupaj gasilca že 110 let (FOTO)

Gasilci iz Spodnje Ščavnice prihodnje leto praznujejo 90-letnico.
3. 3. 2026 | 22:48
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prošnja za olajšavo

O družinskih članih ...
Marko Kočevar3. 3. 2026 | 22:45
22:28
Novice  |  Slovenija
SREČNEŽ

Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja!

Žrebanje igre Eurojackpot je glavni dobitek v vrednosti 10.000.000 evrov znova namenilo Sloveniji.
3. 3. 2026 | 22:28
22:25
Razno
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Nasilje ni zasebna stvar

Nasilje ni prirojena lastnost, prav tako večina moških ni nasilna, je pa nasilje naučen vzorec.
Gordana Stojiljković3. 3. 2026 | 22:25
22:19
Novice  |  Slovenija
ZAPLET PRI EVAKUACIJI

Varnostne razmere zaostrile načrte, povratek Slovencev iz regije negotov

Vlada išče rešitev za vrnitev državljanov.
3. 3. 2026 | 22:19
21:38
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TELO IMA SVOJO URO

Šokantno odkritje, v teh letih telo dramatično stari – mnoge bosta številki presenetili

Staranje ne poteka počasi – prihaja v dveh velikih skokih.
3. 3. 2026 | 21:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki