Franc Vurcer in Jože Tomažič sta skupaj gasilca že 110 let (FOTO)

V Gostilni Roškar v Lastomercih je potekal 89. zbor članstva Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Spodnja Ščavnica, katerega so se poleg članov društva, teh je 93, udeležili predstavniki številnih okoliških PGD, ter drugi gostje. Med temi velja omeniti Stanka Bratuša poveljnika Gasilske zveze Gornja Radgona in radgonskega podžupana Mirana Dokla. Na zboru, kateremu je predsedoval Tonček Mlinarič, so se uvodoma z minuto molka poklonili pokojnim članom. Milan Erdela, dolgoletni predsednik društva je zbranim povedal, da je društvo v lanskem letu dobro sodelovalo z Občino Gornja Radgona, z občinskim gasilskim poveljstvom in GZ Gornja Radgona, civilno zaščito, svetom domače krajevne skupnosti, kakor tudi z vsemi društvi in klubi ter gasilskimi društvi v širšem okolju.

V društvu so namenili veliko pozornost izobraževanju in pridobivanju mladih novih članov. Pozabili pa tudi niso na svoje starejše člane. Slednji so jim v veliko pomoč pri urejanju okolice in čiščenju opreme po opravljenih operacijah. Skupno je bilo lani v društvo opravljeno skoraj 1.400 ur prostovoljnega dela. Ni pa jim v lanskem letu uspelo ureditev garaže za prikolico. Upajo, da jim bo to uspelo, ko bodo poleg vsega namenili veliko pozornost pripravam na 90. letnico, ki jo bo društvo praznovalo v prihodnjem letu. Poveljnik društva Mitja Vrbančič je poudaril, da je julija lani prišlo na kmetiji Bračko v Lastomercih do velikega požara in da je društvo za podobne požare ni dovolj opremljeno. Na njihovem požarnovarnostnem okolju je namreč kar nekaj podobno velikih kmetij.

Ohranili vsakoletno tekmovanje v gasilskih veščinah

Branko Kocbek, ki je v društvo zadolžen za finančno poslovanje je povedal, da so v lanskem letu imeli nekaj čez 26.500 evrov prihodkov, od tega so okrog 2.000 evrov prenesli v letošnje leto, ko predvidevajo, da bodo imeli okrog 28.000 evrov prihodkov. Sicer pa je bilo poudarjeno, da bodo v naprej namenjali veliko pozornosti izobraževanju članstva, pridobivanju mladih članov v svoje vrste, urejanju gasilskega doma in okolice tega. Dom kot tak je bil in je še vedno v ponos kraja oz. tamkajšnjega okolja. Na vsak način pa si želijo leto urediti garažo za prikolico. Svoje dejavnosti bodo gasilci tudi letos »prikazali« v času meseca požarne varnosti. Ob koncu leta pa bodo razdeljevali po gospodinjstvih svojega okoliša, koledarje. Društvo sicer deluje poleg območja Spodnje Ščavnice še v vaseh Aženski Vrh, Zagajski Vrh, Lastomerci, Plitvički Vrh in še na delu vasi Lomanoše.

Poveljnik GZ GR Stanko Bratuša je poudaril, da je PGD Spodnja Ščavnica eno redkih društev, ki je ohranilo vsakoletno tekmovanje v gasilskih veščinah. Podžupan občine Gornja Radgona Dokl pa se je gasilcem zahvalil za njihovo dejavnost in obljubil finančno pomoč tudi v letošnjem in v naslednjih letih. Predstavniki prisotnih gasilskih društev so pohvali delo društva in predvsem medsebojno sodelovanje. Na občnem zboru so podelili tudi nekaj priznanj in zahval, med katerimi velja omeniti Franca Vurcerja za 60 in Jožeta Tomažiča za 50 letno članstvo. Po zboru je sledilo druženje vseh zbranih ob prigrizkih in napitkih.

