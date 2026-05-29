Franci Matoz »kadrovska zvezda« Janševe vlade: tako bliskovito je nazadnje zavzel pomembne funkcije v državnih podjetjih

Marsikoga je presenetilo ime, ki se je znašlo na seznamu ministrskih kandidatov nove Janševe vlade. Vodenje ministrstva za notranje zadeve in javno upravo naj bi prevzel Franci Matoz – odvetnik, nekdanji miličnik, dolgoletni pravni zastopnik Janeza Janše in človek, ki je v prejšnji Janševi vladi bliskovito zavzel več pomembnih položajev v državnem gospodarstvu.

Matoz ni neznan obraz. Daleč od tega. Njegova pot se je začela v uniformi. Bil je miličnik, nato je po diplomi zapustil policijske vrste in se podal v odvetništvo. Prav tam je zgradil ime, ki ga danes pozna skoraj vsak, ki spremlja slovensko politiko, sodne postopke in odmevne primere.

V uniformi že v času osamosvojitve Matoz se v notranje zadeve torej ne vrača kot popoln tujec. Končal je kadetsko šolo za miličnike v Tacnu in leta 1982 začel delati v Divači. Šest let pozneje je postal pomočnik komandirja postaje milice v Kozini, leta 1992 pa komandir postaje prometne policije v Kopru. Pomemben del njegove zgodbe je tudi osamosvojitveno obdobje. Sodeloval je v slovenski osamosvojitveni vojni, v času prelomnih let pa je bil že na odgovornem položaju v takratni milici. Nato ga je notranje ministrstvo uvrstilo med izbrance za študij prava ob delu. Po diplomi je uniformo slekel in se podal v odvetništvo.

»V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature«

Matoz je v oddaji 24ur zvečer odločitev, da se poda v politiko, pospremil z besedami: »V življenju sem dokazal, da sem upravičen do te kandidature. Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam.« Ob tem zavrača namige, da bi bila ponudba za ministrsko mesto kakršna koli nagrada Janeza Janše za njegovo odvetniško delo. V javnosti se je to vprašanje odprlo tudi zaradi zadeve Trenta, v kateri je Matoz zastopal Janšo.

»Kadrovska zvezda« prejšnje Janševe vlade

V času prejšnje Janševe vlade (2020-2022) je Matoz postal eden najopaznejših ljudi v državnem gospodarstvu. Bliskovito je zavzel pomembne funkcije v državnih podjetjih, je novembra 2021 poročala Tarča. Avgusta 2020 je bil imenovan v nadzorni svet Slovenskih železnic. Nato je postal predsednik nadzornega sveta Luke Koper. Julija 2021 pa še neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora DUTB, bolj znane kot slaba banka. Zato se ga je oprijela oznaka »kadrovska zvezda« Janševe vlade. Kot nadzornik in funkcionar je sedel pri mizah, kjer se je odločalo o velikih državnih sistemih in ogromnem premoženju.

Posebej občutljiva je bila zgodba DUTB. Komisija za preprečevanje korupcije je pozneje ugotovila, da se je Janez Janša pri glasovanju o Matozovem imenovanju znašel v nasprotju interesov. Razlog? Med njima je obstajal poslovni stik, saj je bil Matoz Janšev odvetnik in odvetnik SDS v več pravnih postopkih.

Blizu politike, blizu gospodarstva, blizu medijev

Matoz spada v najožji krog ljudi, ki jih javnost povezuje z Janezom Janšo. Ni bil le njegov odvetnik. Povezujejo ga tudi z medijskim prostorom na desnici, saj je solastnik podjetja Nova hiša, ki izdaja portal Nova24TV, ter solastnik Novega radia.

Prav zato je njegova kandidatura za notranjega ministra tako odmevna. Notranje ministrstvo ni običajen resor. Pod njegovim okriljem so policija, varnostni sistem in pomembni deli državne uprave. To je ministrstvo, kjer videz neodvisnosti ni le lep dodatek, ampak nuja. Kritiki zato opozarjajo, da tako neposredna povezava med kandidatom, vladajočo politiko in predsednikom vlade odpira resna vprašanja, in sicer ali bo kot minister res zastopal interese vseh državljanov ali političnega kroga, iz katerega prihaja?

Zdaj se postopek seli v državni zbor. Po poslovniku morajo zaslišanja ministrskih kandidatov potekati najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi liste v DZ. Če bodo pristojni odbori njihove predstavitve ocenili kot ustrezne, bo državni zbor o listi kandidatov za ministre glasoval kot o celoti.

Odločitev bo padla na javnem glasovanju, za potrditev pa bo potrebna večina navzočih poslancev. Nova vlada bo lahko nastopila funkcijo, če bo imenovanih več kot dve tretjini ministrov; pri tem ministri brez resorja ne štejejo. Matoza in druge kandidate tako zdaj čaka prvi resen preizkus pred poslanci in pred javnostjo.